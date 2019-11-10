استقرار أسعار الذهب.. و"عيار 21" يسجل 661 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، وسجل سعر عيار 21 نحو 661 جنيها للجرام، حسبما أكدت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وجاءت أسعار الذهب في مصر كالآتي:

سعر عيار 18 نحو 566 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 نحو 661 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 نحو 755 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب نحو 5288 جنيها.

السعر العالمي للأوقية نحو 1458 دولارا.



وشهدت أسعار الذهب هبوطا حادا عالميا أمس أثر على أسعار المعدن النفيس فى مصر، إذ سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعى له منذ أكثر من 3 سنوات، مسجلا 1458 دولارا للأوقية.