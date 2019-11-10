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الصحة

أفضل المشروبات لحماية الكبد من السرطان

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:00 م
جريدة الدستور
وكالات
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حملت نتائج دراسة أيرلندية جديدة أخبارًا سارة لعشّاق القهوة، فقد تبين أن تناولها بانتظام يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وانضمت هذه الفائدة إلى قائمة من الفوائد الصحية التي توفرها القهوة وخاصة المحمّصة، تتضمن الوقاية من سرطان البروستاتا، وتحسين حرق السعرات الحرارية، وحماية البشرة من التجاعيد.

وأجريت الدراسة في كوينز يونيفرستي في أيرلندا الشمالية ونُشرت في "بريتيش جورنال أوف كانسر"، واعتمدت على البيانات الصحية لـ 471 ألف شخص في منتصف العمر تم تسجيل بياناتهم لمدة 7 سنوات ضمن بنك المعلومات الصحية البريطاني.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت فوائد القهوة الوقائية ضد السرطان بشكل عام بفضل مضادات الأكسدة التي توفرها.

ولفتت نتائج الدراسة الجديدة الانتباه إلى أن الحماية التي توفرها القهوة للكبد ضد السرطان أقل أهمية من الوقاية التي يوفرها الإقلاع عن التدخين والكحول.
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