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محافظات

خالد قاسم: مخططات التنمية تسير بشكل منتظم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:45 م
جريدة الدستور
أحمد أبوالمحاسن
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أكدت وزارة التنمية المحلية أن مخططات التنمية تسير بشكل منتظم، وأنه لا تراجع عن تحقيقها مهما كانت التحديات.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن خطط التنمية التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، تحقق الأهداف التي وضعت لها.

وأشار إلى أن المحافظات بدأت في تنفيذ المشروعات وفق ما خطط له، لافتًا إلى أنه لن يتم توقيف أى مشروع مهما كان ما يواجهنا من صعوبات أو تحديات.

وأوضح أن المحافظات انتهت من بعض المشروعات، وأنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية في المحافظات بعد انتهاء أعمال التنفيذ.

وأكد حرص وزارة التنمية المحلية في متابعة خطط التنمية على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.
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