بسبب كسر ذراعها.. عروس تمنع شقيقتها من حضور حفل زفافها

ترغب كل عروس في حفل زفاف مثالي وتسعى جاهدة إلى تحقيق ذلك، لكن هذه العروس ذهبت بعيدًا، إلى درجة أنها ألغت دعوة شقيقتها إلى حفل زفافها، بعدما كسرت ذراعها، وكشفت شقيقة العروس تعرضها للسقوط، ما أدى إلى كسر ذراعها قبل الزفاف بأسبوعين.

وكان يُفترض أن تعزف شقيقة العروس على الكمان في الحفل، لكن إصابتها منعتها من ذلك، وسرعان ما أخذت الأمور منحى مفاجئًا، وقررت العروس تجاهل شقيقتها.

واتهمت العروس شقيقتها بالإهمال، ووبختها على ذلك، إذ بات عليها البحث عن عازف كمان لحفل الزفاف، وبمقابل مالي، ما يعني ضغطًا على ميزانيتها، محملة شقيقتها مسئولية ذلك، فقررت ألا تدعوها.

وفي نهاية المطاف، حضرت شقيقة العروس حفل الزفاف، لكنها جلست في الخلف، واستخدمت موسيقى مسجلة عبر هاتف ومكبر صوت.

وعندما عادت العروس من شهر العسل، بعثت رسالة اعتذار لشقيقتها، بحسب "ميرور" البريطانية.