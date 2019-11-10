الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

منوعات

أبرز الحقائق عن علم النفس

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:39 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يعتبر علم النفس، عالم أقرب ما يكون من العميق، والغامض بشكل كبير تذوب به عقولنا، ونفوسنا عندما نتجول داخله، وبما يطرحه علينا من أفكار وتفسيرات تساعددنا في فهم طبيعتنا البشرية المعقدة، وفيما يلي نعرض أبرز الحقائق عن علم النفس البشرية.

1- اكددت دارسة اجرتها مجموعة من العلماء الألمان، أن الإنسان عندما يقوم بالإفصاح عن أهدافه للآخرين فإنه لا يدرك هذه الأهداف لأنه يفقد شغفه لذلك.

2- يقوم العقل بإعادة كتابة الأحاديث المملة التي يسمعها من الآخرين كي يجعلها أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة له.

3- لقد قام علماء النفس حتى الآن باكتشاف 400 حالة فوبيا مختلفة.

4- إن الموسيقي المفضلة إليك هي غالبًا مفضلة لديك لأنها تكون مرتبطة بحدث عاطفي قد سبق وحدث لك في حياتك.

5- إن نوع الموسيقى الذي تحب الاستماع إليها، يؤثر على الطريقة التي تنظر بها للعالم

6- إنفاق الأموال على الآخرين، يجلب إلى النفس البشرية السعادة أكثر من ما إذا كانت تنفق هذه الأموال على نفسها.

7- وفقا لما أثبتته بعض الدراسات، فإن إنفاق المال على اكتساب الخبرات المختلفة بدلا من شراء الممتكلات يعتبر هو مفتاح السعادة البشرية.

8- ومن العجيب، أن تعرف أن الحب الرومانسي، لا يمكن التمييز بينه وبين الوسواس القهري كيميائيا إلا بصعوبة شديدة.

9- وفقا للدراسات الحديثة، فإن الفوبيا قد تكون نتيجة توارث بعض الجينات في الأجيال المختلفة عن طريق الحامض النووي DNA

10- بعض الأشخاص لديهم خوف شديد من الإصابة بالفوبيا، وهذا في حد ذاته يعتبر أحد أنواع الفوبيا والذي يسمى فوبوفوبيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي يكشف حقيقة تكريم هيثم أحمد زكي في مهرجان القاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

منذ يوم

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

اليوم.. انطلاق بوابة العمرة المصرية رسميًا

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

دراسة: التمارين تتنبّأ بمخاطر الوفاة أفضل من معدل التدخين

أعراض توسع الشعب الهوائية

أفضل المشروبات لحماية الكبد من السرطان

بروتين يكشف إصابة الأطفال بمرض قاتل

الرئيس نيوز

وزير الداخلية الأفغاني: هزيمة داعش في ولاية ننجرهار

حماس: توافق وطني لإجراء انتخابات في فلسطين

«تريزيجيه» يسجل ثاني أهدافه مع أستون فيلا في البريميرليج

بالفيديو.. خالد الجندي يناقش أزمة الموعد الحقيقي لميلاد النبي محمد

منوعات

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

نصائح للحفاظ على طاقة الثلاجة ومنع إهدارها

بسبب كسر ذراعها.. عروس تمنع شقيقتها من حضور حفل زفافها

كشكول

تعرف على معايير اختيار أفضل مدرسة

"نقد الشعر عند شعراء الأزهر المعاصرين" رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر

الجامعة الحديثة تناقش قضية "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر" ديسمبر المقبل

إصابة 5 طلاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

منشق يكشف كواليس الصراع التاريخي بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

"تعالوا نقرأ ونسمع بعض" في آفاق اشتراكية.. الأربعاء

قريبًا.. صدور "التفرد والنرجسية" عن دار العين للنشر

"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى بالمتحف الإسلامى

صفحتنا ع الفيس بوك