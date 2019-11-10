يعتبر علم النفس، عالم أقرب ما يكون من العميق، والغامض بشكل كبير تذوب به عقولنا، ونفوسنا عندما نتجول داخله، وبما يطرحه علينا من أفكار وتفسيرات تساعددنا في فهم طبيعتنا البشرية المعقدة، وفيما يلي نعرض أبرز الحقائق عن علم النفس البشرية.



1- اكددت دارسة اجرتها مجموعة من العلماء الألمان، أن الإنسان عندما يقوم بالإفصاح عن أهدافه للآخرين فإنه لا يدرك هذه الأهداف لأنه يفقد شغفه لذلك.



2- يقوم العقل بإعادة كتابة الأحاديث المملة التي يسمعها من الآخرين كي يجعلها أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة له.



3- لقد قام علماء النفس حتى الآن باكتشاف 400 حالة فوبيا مختلفة.



4- إن الموسيقي المفضلة إليك هي غالبًا مفضلة لديك لأنها تكون مرتبطة بحدث عاطفي قد سبق وحدث لك في حياتك.



5- إن نوع الموسيقى الذي تحب الاستماع إليها، يؤثر على الطريقة التي تنظر بها للعالم



6- إنفاق الأموال على الآخرين، يجلب إلى النفس البشرية السعادة أكثر من ما إذا كانت تنفق هذه الأموال على نفسها.



7- وفقا لما أثبتته بعض الدراسات، فإن إنفاق المال على اكتساب الخبرات المختلفة بدلا من شراء الممتكلات يعتبر هو مفتاح السعادة البشرية.



8- ومن العجيب، أن تعرف أن الحب الرومانسي، لا يمكن التمييز بينه وبين الوسواس القهري كيميائيا إلا بصعوبة شديدة.



9- وفقا للدراسات الحديثة، فإن الفوبيا قد تكون نتيجة توارث بعض الجينات في الأجيال المختلفة عن طريق الحامض النووي DNA



10- بعض الأشخاص لديهم خوف شديد من الإصابة بالفوبيا، وهذا في حد ذاته يعتبر أحد أنواع الفوبيا والذي يسمى فوبوفوبيا.