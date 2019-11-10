الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

"قومي المرأة" ببني سويف يستعرض إنجازات 2019

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:38 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
عقدت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الأحد، اجتماعا مع أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة لتناول ما تم إنجازه خلال عام ٢٠١٩ الماضي، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، محافظ بني سويف من مبادرات وحملات طرق الأبواب التي تم في المرحلة الأولى بعد الوصول إلى 89 ألف و170 فرد بقرى ومراكز المحافظة، وفي المرحلة الثانية التي كانت بعنوان بلدي أمانة الوصول إلى 67 ألف و833 فردا.

واستعرض اللقاء عرض أهم لقاءات التوعية التي تم تنفيذها والرسائل التي تم تناولها زواج القاصرات بين الواقع والمأمول بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومجالس المدن ومبادرة اثنين كفاية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي، وكذلك مناهضة العنف ضد المرأة بمختلف صوره وكذلك التوعية بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي ومشروعات المرأة الريفية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي المستفيدات من مشروع القرض الحسن الدوار ١٤٠٠سيده والتي تديره جمعية تنمية المشروعات الصغيرة، وكذلك أهمية ترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إنه تم عرض نشاط استمارات الرقم القومي حيث بلغ عدد بطاقات الرقم القومي التي تم استخراجها خلال عام ٢٠١٩ 8 آلاف و313 بطاقة ما بين تجديد واستخراج لأول مرة بالتنسيق مع الأحوال المدنية، كما تم عرض نشاط مكتب شكاوى المرأة، واستقبل المكتب ٤١٣ شكوى خلال عام ٢٠١٩ مابين أحوال شخصية وعمل وضمان اجتماعي، وكذلك تم رفع ٣٠ دعوى قضائية والحصول على أحكام قضائية بالنفقة الزوجية والصغار وكذلك الطلاق والخلع.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

خطة الحكومة لمنع تفشي الأوبئة بالشتاء

منذ يوم

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

اليوم.. انطلاق بوابة العمرة المصرية رسميًا

منذ حوالي 17 ساعة

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

دراسة: التمارين تتنبّأ بمخاطر الوفاة أفضل من معدل التدخين

أعراض توسع الشعب الهوائية

أفضل المشروبات لحماية الكبد من السرطان

بروتين يكشف إصابة الأطفال بمرض قاتل

الرئيس نيوز

وزير الداخلية الأفغاني: هزيمة داعش في ولاية ننجرهار

حماس: توافق وطني لإجراء انتخابات في فلسطين

«تريزيجيه» يسجل ثاني أهدافه مع أستون فيلا في البريميرليج

بالفيديو.. خالد الجندي يناقش أزمة الموعد الحقيقي لميلاد النبي محمد

منوعات

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

نصائح للحفاظ على طاقة الثلاجة ومنع إهدارها

كشكول

تعرف على معايير اختيار أفضل مدرسة

"نقد الشعر عند شعراء الأزهر المعاصرين" رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر

الجامعة الحديثة تناقش قضية "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر" ديسمبر المقبل

إصابة 5 طلاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

منشق يكشف كواليس الصراع التاريخي بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

"تعالوا نقرأ ونسمع بعض" في آفاق اشتراكية.. الأربعاء

قريبًا.. صدور "التفرد والنرجسية" عن دار العين للنشر

"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى بالمتحف الإسلامى

صفحتنا ع الفيس بوك