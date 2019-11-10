"قومي المرأة" ببني سويف يستعرض إنجازات 2019

عقدت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الأحد، اجتماعا مع أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة لتناول ما تم إنجازه خلال عام ٢٠١٩ الماضي، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، محافظ بني سويف من مبادرات وحملات طرق الأبواب التي تم في المرحلة الأولى بعد الوصول إلى 89 ألف و170 فرد بقرى ومراكز المحافظة، وفي المرحلة الثانية التي كانت بعنوان بلدي أمانة الوصول إلى 67 ألف و833 فردا.



واستعرض اللقاء عرض أهم لقاءات التوعية التي تم تنفيذها والرسائل التي تم تناولها زواج القاصرات بين الواقع والمأمول بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومجالس المدن ومبادرة اثنين كفاية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي، وكذلك مناهضة العنف ضد المرأة بمختلف صوره وكذلك التوعية بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي ومشروعات المرأة الريفية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ إجمالي المستفيدات من مشروع القرض الحسن الدوار ١٤٠٠سيده والتي تديره جمعية تنمية المشروعات الصغيرة، وكذلك أهمية ترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إنه تم عرض نشاط استمارات الرقم القومي حيث بلغ عدد بطاقات الرقم القومي التي تم استخراجها خلال عام ٢٠١٩ 8 آلاف و313 بطاقة ما بين تجديد واستخراج لأول مرة بالتنسيق مع الأحوال المدنية، كما تم عرض نشاط مكتب شكاوى المرأة، واستقبل المكتب ٤١٣ شكوى خلال عام ٢٠١٩ مابين أحوال شخصية وعمل وضمان اجتماعي، وكذلك تم رفع ٣٠ دعوى قضائية والحصول على أحكام قضائية بالنفقة الزوجية والصغار وكذلك الطلاق والخلع.