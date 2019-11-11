3 بطلات أمام محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"

يباشر الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي وضع الخطوط النهائية الخاصة بمسلسل "البرنس" الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، بينما يحاول صناع العمل إنجاز اختيار الأبطال المشاركين في المسلسل؛ تمهيدًا لبدء التصوير خلال أسابيع قليلة.



وبدأت الترشيحات الأولى الخاصة بالمسلسل في الإعلان عنها، حيث تم ترشيح الفنانة مي عمر للمشاركة في البطولة النسائية، كما تم اختيار بطلتين أخرتين هما الفنانة روجينا والفنانة غادة عادل، ليكون هو التعاون الأول بين رمضان وغادة عادل والثالث مع الفنانة روجينا والثاني مع الفنانة مي عمر.



وفي نفس السياق تم ترشيح الفنان أحمد زاهر ليشارك كبطلًا في المسلسل، وهي المرة الأولى التي يقف فيها "زاهر" أمام محمد رمضان.



المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.