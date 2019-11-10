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تكنولوجيا

أفضل التطبيقات الأخبارية لمستخدمي الأندرويد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:34 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعتبر سرعة حصولك علي الأخبار والمعلومات، من أهم مقومات الأشخاص الناجحين في هذه الأيام، فالمعلومات أصبحت أقوى الأسلحة فى كافة المجالات في الوقت الحالي، اذا أحد من المهتمين بالأخبار بمختلف أنواعها، أو تحاول أن تتابع آخر المستجدات بالنسبة لمجال عملك في أي وقت وأي لحظة فلربما هذه التطبيقات الرائعة قد تساعدك فى ذلك.

تطبيق Feedly

هو وأحد تطبيقات الأخبار الأكثر شعبية، حيث يمكنك الوصول إلى خلاصة الأخبار التي تهتم بها على هاتفك المحمول، أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال موقع الويب الخاص feedly التطبيق والخدمة مجانية تماما للاستخدام أيضا.

باستخدام Feedly، يمكنك بسهولة تنظيم جميع منشوراتك ومدونتك وقنوات YouTube والمزيد في مكان واحد واستهلاكها ومشاركتها بكفاءة أكبر، لا مزيد من التنقل ومضيعة الوقت بين المنصات، يأتي كل المحتوى إليك في مكان واحد، بتنسيق جيد وسهل القراءة. يمكن استخدام التطبيق لقراءة المدونات وتعلم موضوعات جديدة وتتبع الكلمات الرئيسية والعلامات التجارية والشركات.

تطبيق Flipboard

تطبيقات الأخبار الأكثر شعبية، وهو بطريقة شبيهة بتطبيق Feedly، يمكنك إنشاء مجموعة مخصصة من خلال مصادر الأخبار والمواقع والأماكن الأخرى المفضلة لديك، Flipboard، يختلف عن Feedly، من خلال كونها أكثر جمالا وتنوعا، تتضمن الصور المتحركة الممتعة والصور الكبيرة، وواجهة المستخدم التي يوفرها مظهر التطبيق، كما أن لديها ميزات إضافية لأشياء مثل الاكتشاف، يمكنك الحصول عليه واستخدامه مجانًا.

تطبيق Google News and GoogleNow

تعمل كل من أخبار Google وGoogle Now، عبر مساعد Google وGoogle App)، بالطريقة نفسها، يعمل Google Now، على تتبع عمليات البحث واهتماماتك، ثم يعطيك مقالات إخبارية ذات صلة بتلك الاهتمامات، تطبيق أخبار Google، أحد تطبيقات الأخبار الأحدث للجوال، وهو يفعل نفس الشيء في الأساس، لكنه يركز فقط على الأخبار.

تطبيق Inoreader

هو واحد من تطبيقات الأخبار الجيدة، يمكنك من الحصول على قارئ الأخبار، الذي يمكنك تخصيصه حسب ذوقك، ويشمل العديد من الأخبار والمعلومات المدعمة بأكثر من 28 موضوعًا في الصفحة الرئيسية معدة طبقا لاهتماماتك لأولئك الذين لا يرغبون في البحث عن مصادرهم الخاصة.
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