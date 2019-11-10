عريقات لـ"بريطانيا": إلزام إسرائيل بإجراء انتخابات فلسطين بالقدس الشرقية

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القنصل البريطاني العام فيليب هول، أن تتدخل بلاده والمجتمع الدولي، لإلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية، تصويتا وترشيحا وحملات انتخابية بمراقبة وإشراف دوليين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن عريقات قوله، خلال استقباله السفير البريطاني، أن الانتخابات العامة في فلسطين (القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة)، هي استحقاق، والعودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع مصلحة وطنية عليا، وهي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة.