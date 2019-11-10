بالصدفة.. اكتشاف قرية يعود تاريخها لـ10 آلاف عام

اكتشف عمال البناء في بلدة نورثامبتون بماساتشوستس الأمريكية، أثناء حفرهم طريقًا جديدًا، بلدة أثرية يعود تاريخها إلى 10 آلاف عام، وهي فترة من تاريخ أمريكا الشمالية لا يُعرف عنها إلا القليل وعثر العمال على رماح وأدوات حجرية في الموقع، ويعتقد العلماء أنه موقع قروي مؤقت اعتاد القدماء استخدامه لفترة قصيرة، قبل مغادرته إلى مكان آخر.

وقال عالم الآثار ديفيد ليزلي لصحيفة ديلي هامبشاير: "لهذا الموقع أهمية كبرى لفهم تلك الفترة الزمنية على نحو أفضل، وقد يعطي دلائل عن تحول أمريكا الشمالية إلى مكان أكثر قابلية للعيش بعد نهاية العصر الجليدي الأخير الذي غطى كندا وأجزاء من شمال الولايات المتحدة الأمريكية"

من جهته قال مارك أندروز، مدير مشروع البناء في المنطقة: "من النادر العثور على أماكن أثرية في مثل هذه المواقع، ورغم أن خططنا في بناء طريق في المكان لا تزال قائمة، إلا أن بعض السكان يضغطون للحفاظ على الموقع الأثري".

وعبر سكان نورثامبتون عن دهشتهم لوجود حياة مبكرة في هذا الموقع، وناشد كثيرون منهم السلطات لمنع تنفيذ أي مشاريع فيه للحفاظ على هويته الأثرية، حسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.