تعرف على Facebook creator المنافس القوي لـYouTube

بعد أن تم اطلاق منصة facebook creator، على الإنترنت واستطاعته بأثبات ذاته أمام عملاق شركة جوجل القوي youtube، يتوقع الخبراء أن محتوى الفيديو سيكون الأكثر انتشارا وقد يهدد أنواع أخرى من المحتويات على الإنترنت وذلك في محاولة كبيرة من شركة facebook لتطوير من محتواها ومنافسة موقع youtube الذي يهيمن على عالم محتوى الفيديو على شبكة الإنترنت فى العالم.



أنشأ موقع facebook أداة جديدة ليساعد صناع الفيديوهات علي الإنترنت من تطوير محتواهم والربح من خلاله.



تقدم شركة facebook تطبيق او اداة facebook creator، ركزت الشبكة الاجتماعية على مقاطع الفيديو مؤخرًا، حيث تم الترويج لبث الفيديو المباشر ومقاطع الفيديو بنطاق 360 درجة والقصص ولقطات التشغيل التلقائي في news feed.



ما هو Facebook Creator



Facebook Creator هو تطبيق جديد للجوّال يتضمن أدوات لتطوير وإدارة محتوى الفيديو وتحديث قصص Facebook وتوجيه الأشخاص عبر منصات Facebook.



وصف Facebook تطبيق Facebook Creator بأنه “متجر شامل” للمبدعين الذين يرغبون في نقل شغفهم إلى المستوى التالي. يمكنهم بسهولة إنشاء فيديو أصلي، والانتقال مباشرة مع ميزات حصرية، والتواصل مع مجتمعهم على Facebook.



ماذا يمكنك أن تفعل مع Facebook Creator؟



يحتوي Facebook Creator، على الميزات التالية: Live Creative Kit، وTab Community، وCamera and Stories، وInsights، يحتوي Live Creative Kit، على أدوات تتيح لك إنشاء عمليات البث المباشر وتخصيصها بسهولة، يمكنك إضافة البدايات إلى البث المباشر الخاص بك، على سبيل المثال، بالإضافة إلى عمليات التصوير التي تقوم بإنهائها. يمكنك بعد ذلك إضافة ملصقات حية خاصة يمكن للمشاهدين التفاعل معها، وإطارات رسوم لعلامتك التجارية.