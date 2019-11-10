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تكنولوجيا

مميزات الإصدار الجديد من سماعات أبل Airpods

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:26 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعد سماعة الرأس أبل Airpods، من أكثر الموديلات المزودة بتقنية البلوتوث شعبية وانتشارا، وقد أعلنت الشركة الأمريكية إطلاق الإصدار Pro، المتطور والمزود بتقنية إلغاء الضوضاء المحيطة بعد مرور 3 أعوام على ظهورها لأول مرة.

وعلى عكس الموديل السابق، فإن الإصدار Airpods Pro، الجديد يأتي بتصميم جديد، وسدادات أذن من السيليكون قابلة للاستبدال لكي تستقر في الأذن بثبات.

ونظرا لافتقار سماعة الرأس Airpods، الأولى إلى سدادات السيليكون، فقد كان يتم تعليقها في الأذن بشكل فضفاض، غير أنه مع تجهيز الإصدار الجديد بتقنية إلغاء الضوضاء المحيطة، فقد تطلب الأمر أن يتم غلق القناة السمعية بإحكام، ويمكن للمستخدم ملاحظة الفرق على الفور؛ نظرا لأن التأثير الجانبي للعزل الأفضل يتمثل في ظهور النغمات العميقة بشكل أقوى.

وتقوم الشركة الأمريكية بتوريد سدادات الأذن في 3 مقاسات مختلفة؛ نظرا لأن طبيعة الأذن تختلف من شخص إلى آخر، ويتم التحقق من السدادة المناسبة من خلال إجراء اختبار سمع، وتتضمن كل سماعة رأس Airpod Pro اثنين من الميكروفونات، ويستقر أحدهما في منتصف الأذن، ويوجد الآخر في خارج الأذن.

ويظهر الفرق الأكثر وضوحا بين سماعة الرأس Airpods العادية والإصدار Pro الجديد في الجوانب التصميمية؛ حيث أصبحت الأقطاب، التي تبرز من الأذن أقصر بكثير من سماعة الرأس الأولى، التي ظهرت قبل 3 سنوات، بالإضافة إلى أن علبة البطارية، التي يتم استعمالها لشحن سماعة الرأس أصبحت أوسع وأكثر نحافة، وتتم عملية شحن سماعة الرأس عن طريق كابل Lightning أو لاسلكيا بواسطة لوحة شحن تعمل بمعيار Qi.

وأكدت أبل أن سماعة الرأس Airpods Pro الجديدة تقوم بإلغاء ضجيج حركة المرور وضوضاء القطارات وضجيج مترو الأنفاق بصورة جيدة نسبيا، كما أنها تقوم بإلغاء صوت الطائرات في المطارات، وأضافت الشركة الأمريكية أنه تتم مواءمة إشارات الميكروفونات بما يصل إلى 200 مرة في الثانية.
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