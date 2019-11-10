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عالم

الشرطة العراقية تعيد فتح معبر حدودي مع إيران بعد فض المعتصمين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:25 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعادت السلطات العراقية بمحافظة ميسان جنوب البلاد الأحد، فتح الطريق المؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي والحقول النفطية بعد ساعات على قطعه من قبل المتظاهرين الغاضبين.

وكان متظاهرون أقدموا منذ صباح الأحد، على قطع الطريق الحيوي المؤدي إلى حقول ميسان الشرقية الحدودية ومنفذ الشيب مع إيران، احتجاجا على سوء الأوضاع وازدياد معدلات البطالة.

ورفع المحتجون شعارات تنادي بملاحقة المتلاعبين بالمال العام، قبل أن يتم فتح الطريق مرة أخرى واستئناف حركة نقل المسافرين والبضائع عليه.

وفتحت الشرطة الطريق سلميا، بعدما أقنع مسؤوليون محليون كبار المتظاهرين بإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق، مقابل وعود قدمها المسؤولون المحليون بتوفير فرص العمل للمتظاهرين.

وتعد هذه الواقعة إحدى المرات النادرة التي تفض فيها السلطات العراقية التظاهرات بشكل سلمي، إذ اعتادت قوات الأمن استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المحتجين ما أدى إلى سقوط 280 قتيلا منهم.

كما شهدت العاصمة بغداد إطلاق الرصاص الحي من قبل قوى الأمن ضد المتظاهرين، وأطلقت عليهم الغاز المسيل بالدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات وحالات اختناق.
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