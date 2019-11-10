حازم عبدالعظيم: "السجن أفضل مما تخيلت.. والوجبات ممتازة" (فيديو)

تفقد فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، سجن طره لمتابعة أوضاع السجناء وأحوالهم المعيشية، والإطلاع على كافة الإجراءات التي تتم في إطار القانون.



وألتقى الفرق خلال زيارته مع حازم عبد العظيم، أستاذ قسم التكنولوجيا بجامعة القاهرة، المقبوض عليه في مايو 2018 في القضية رقم 734، بتهمة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زال محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات.



وتحدث حازم عبد العظيم لفريق نيابة أمن الدولة العليا، وأثني على معاملة ضباط السجن للمسجونيين دون تفرقه قائلا: "وضع السجن أفضل بكثير مما تخيلت"، وأكد حصوله على الزيارات المقررة قانونا مع أسرتة بانتظام وباقي المساجين كذلك.



وردا على سؤال عضو نيابة أمن الدولة العليا بشأن أماكن المعيشة فى السجن، قال حازم عبد العظيم: "التهوية جيدة بالعنبر المزود بشفاط كبير للتهوية، و6 شبابيك موزعة بالعنبر"، وأبدى عبد العظيم تحفظه الوحيد على مكان النوم، وقال: "بنام على مرتبة على الأرض وده صعب عليا شوية لأني أعاني من آلالام حاده في المفصل وأحتاج لطريقة نوم معينة، والسجن سمح لي بكرسي أضع عليه الطعام لعدم قدرتي على الحركة، أما عن الإضاءة فعنبر المعيشة به لمبتين نيون وطالبنا من إدارة السجن تزويدنا بلمبة ثالثة ووافقوا".



وأبدي حازم عبد العظيم ملاحظتين الأولى الانقطاع المتكرر للمياه بالسجن، ليجيب ضابط من إدارة السجن على فريق النيابة العامة بأن المشكلة تتبع حي طره وتم التنسيق مع رئيس الحي في هذا الشأن، والثانية حول أماكن التريض قائلا: "السجن به اثنين من الملاعب إحداهما به طفح مجاري لكن في العموم نحن نلجأ إلي الملعب الأخر لأن الرياضة مهمة جدا بالنسبة لنا ونحصل على ساعة التريض دون انقطاع".



وتحدث عبد العظيم عن الوجبات المقدمة له في السجن قائلًا: "ممتازة.. نأكل لحوم مرتين في الأسبوع بخلاف الوجبات اليومية الأساسية مثل الجبن والألبان والعسل".



أما عن الرعاية الصحية قال حازم عبد العظيم، إنه خضع للعلاج بمسستشفي السجن لأنه بحاجة إلى تغيير مفصل، وعرضته إدارة السجن على مستشفى المنيل الجامعي، وتقرر إجراءات عملية تغيير مفصل، وطلب عبد العظيم من وفد النيابة العامة السماح له بإجرائها بمستشفي خاص على نفقته.