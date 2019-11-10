الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

حوادث

حازم عبدالعظيم: "السجن أفضل مما تخيلت.. والوجبات ممتازة" (فيديو)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:29 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
تفقد فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، سجن طره لمتابعة أوضاع السجناء وأحوالهم المعيشية، والإطلاع على كافة الإجراءات التي تتم في إطار القانون.

وألتقى الفرق خلال زيارته مع حازم عبد العظيم، أستاذ قسم التكنولوجيا بجامعة القاهرة، المقبوض عليه في مايو 2018 في القضية رقم 734، بتهمة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما زال محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتحدث حازم عبد العظيم لفريق نيابة أمن الدولة العليا، وأثني على معاملة ضباط السجن للمسجونيين دون تفرقه قائلا: "وضع السجن أفضل بكثير مما تخيلت"، وأكد حصوله على الزيارات المقررة قانونا مع أسرتة بانتظام وباقي المساجين كذلك.

وردا على سؤال عضو نيابة أمن الدولة العليا بشأن أماكن المعيشة فى السجن، قال حازم عبد العظيم: "التهوية جيدة بالعنبر المزود بشفاط كبير للتهوية، و6 شبابيك موزعة بالعنبر"، وأبدى عبد العظيم تحفظه الوحيد على مكان النوم، وقال: "بنام على مرتبة على الأرض وده صعب عليا شوية لأني أعاني من آلالام حاده في المفصل وأحتاج لطريقة نوم معينة، والسجن سمح لي بكرسي أضع عليه الطعام لعدم قدرتي على الحركة، أما عن الإضاءة فعنبر المعيشة به لمبتين نيون وطالبنا من إدارة السجن تزويدنا بلمبة ثالثة ووافقوا".

وأبدي حازم عبد العظيم ملاحظتين الأولى الانقطاع المتكرر للمياه بالسجن، ليجيب ضابط من إدارة السجن على فريق النيابة العامة بأن المشكلة تتبع حي طره وتم التنسيق مع رئيس الحي في هذا الشأن، والثانية حول أماكن التريض قائلا: "السجن به اثنين من الملاعب إحداهما به طفح مجاري لكن في العموم نحن نلجأ إلي الملعب الأخر لأن الرياضة مهمة جدا بالنسبة لنا ونحصل على ساعة التريض دون انقطاع".

وتحدث عبد العظيم عن الوجبات المقدمة له في السجن قائلًا: "ممتازة.. نأكل لحوم مرتين في الأسبوع بخلاف الوجبات اليومية الأساسية مثل الجبن والألبان والعسل".

أما عن الرعاية الصحية قال حازم عبد العظيم، إنه خضع للعلاج بمسستشفي السجن لأنه بحاجة إلى تغيير مفصل، وعرضته إدارة السجن على مستشفى المنيل الجامعي، وتقرر إجراءات عملية تغيير مفصل، وطلب عبد العظيم من وفد النيابة العامة السماح له بإجرائها بمستشفي خاص على نفقته.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي يكشف حقيقة تكريم هيثم أحمد زكي في مهرجان القاهرة

منذ يوم

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل بدء التسجيل الإلكتروني لوحدات إعلان الإسكان الاجتماعي الـ12

منذ يوم

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

دراسة: التمارين تتنبّأ بمخاطر الوفاة أفضل من معدل التدخين

أعراض توسع الشعب الهوائية

أفضل المشروبات لحماية الكبد من السرطان

بروتين يكشف إصابة الأطفال بمرض قاتل

الرئيس نيوز

وزير الداخلية الأفغاني: هزيمة داعش في ولاية ننجرهار

حماس: توافق وطني لإجراء انتخابات في فلسطين

«تريزيجيه» يسجل ثاني أهدافه مع أستون فيلا في البريميرليج

بالفيديو.. خالد الجندي يناقش أزمة الموعد الحقيقي لميلاد النبي محمد

منوعات

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

نصائح للحفاظ على طاقة الثلاجة ومنع إهدارها

بسبب كسر ذراعها.. عروس تمنع شقيقتها من حضور حفل زفافها

كشكول

تعرف على معايير اختيار أفضل مدرسة

"نقد الشعر عند شعراء الأزهر المعاصرين" رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر

الجامعة الحديثة تناقش قضية "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر" ديسمبر المقبل

إصابة 5 طلاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

منشق يكشف كواليس الصراع التاريخي بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

"تعالوا نقرأ ونسمع بعض" في آفاق اشتراكية.. الأربعاء

قريبًا.. صدور "التفرد والنرجسية" عن دار العين للنشر

"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى بالمتحف الإسلامى

صفحتنا ع الفيس بوك