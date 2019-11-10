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محمود أبوحبيب يكتب: عذراً إمام الدعاة.. فإن الطبع غلاب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:52 م
محمود أبوحبيب
محمود أبوحبيب
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"إذا كانت الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب"، أبحرت في كلام العرب فلم أجد أبلغ من كلام هذه الأعرابية للرد على هولاء الذين أساءوا القصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على إهالة التراب على رمز من رموز المسلمين، وواحد من أكابر علماء الأمة، الذين يمرون على سماء المسلمين كل مائة عام، حاملين معهم لواء التجديد، حفاظًا على عقول الناس من الزيغ، حتى لا يضلوا طريق دنياهم فيضيع دينهم.
أقصد هولاء الذين يريدون النقض لا النقد "المبني على أسس علمية، وضوابط أخلاقية"؛ فإذا خلا النقد من هذين الشرطين صار نقضًا تحركه الضغائن والأهواء الشخصية بغية إحداث ضجيج، ليفقدوا الناس الثقة في علمائهم حتي تخلوا لهم الساحة، ويتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، يفتونهم بغير علم، وساعتها لاتسأل عن الحرمات التي تستباح والأعراض التي تنتهك، والأموال التي تغتصب، والعقول التي تضل، والقيم التي تضيع.
لفضيلة الإمام الشعراوي نصيب وافر من سهام النقض، ولأن الرجل سيرته شامخة تعانق السماء كما عاش دومًا في علو بعلمه وجهده الكبير في خدمة الدعوة الإسلامية، ونظرًا لمكانته الكبيرة في نفوس الجميع، تجد هولاء من طلاب الشهرة، يلهثون وراءها ولا يهم ماهي البضاعة التي يبيعونها ليحصلوا على بغيتهم، محاولين بين الحين والآخر تصيد أي سقطة من أحد في حقه ويصورون المشهد كما هو في عقولهم المريضة.
لم يطالب أحد بتقديس الشيخ الشعراوي ولا غيره من العلماء، كما لم يطلبها هو نفسه في حق سابقيه،"فكل يؤخذ منه ويرد الإ صاحب هذا القبر"، هكذا قال الأمام مالك، ومعني هذه الكلمة أن للإنسان الحق أن يختلف أو ينتقد، ما دام يمتلك أدوات النقد البناء، لكن ليس معني هذا أن نتعامل مع رموزنا بهذه الطريقة المسيئة، التي تدعو لارتباك المشهد، وعلى الرغم من تجاوز الأمرالحد حتى طفح الكيل، إلا أنهم ينكرون على من يغضب لهذا الهجوم على مقام إمام الدعاة، وكأنه لا حق لهم في الغيرة علي رمز كبير من رموز الأمة؟!، وواحد من المجددين العظماء الذين أثروا الفكر الإسلامي.
العلماء يا سادة
هم عقول الأمة.. والأمة التي لا تحترم عقولها لا خير فيها، والشعراوي واحد من أهم علماء أمتنا العربية والإسلامية في العصر الحديث، فكلنا تربى على خواطره في تفسير كتاب الله الذي استطاع أن يحمل معانيه بأسلوب فذ، مزج خلاله عمق المعنى ببساطة وسلاسة التعبير، مغلَّفًا بمفردات عبقرية، تتناسب مع كل الثقافات، فالتف الجميع حوله يستمع إلى الفيوضات الربانية، والنسمات الروحية التي كان ينقلها إلينا الشيخ بإخلاصه وعلمه.
وفي الختام فإن إمام الدعاة ليس وحده من العلماء المخلصين الذين تعرضوا لمثل هذه الحملات من التشويه والتطاول، ولكن التاريخ يؤكد أن كل هذه الحملات باءت وستبوء بالفشل بإذن الله، وسيظل علماؤنا كالمصابيح تضئ للناس دروب الطريق وتهدي الحيارى فى ظلماتهم.
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