16 نوفمبر.. بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، 16 نوفمبر، صلاة القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالفجالة.



وعقب صلاة القداس الإلهى تنطلق أولى فعاليات المشروع الرعوي الأول للايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك.



وترأس صباح اليوم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر القداس الإلهي بالكلية الإكليركية بالمعادي احتفالًا بعيد شفيعها القديس لاون الكبير.



وشارك غبطته في الصلاة كلًا من نيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران كرسي الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك والأب بيشوي رسمي رئيس الكلية الإكليركية.



وحضر الاحتفال كلًا من المطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر والمونسنيور جان سكرتير سفير دولة الفاتيكان بمصر والأب إيليا إسكندر المدبر الرسولي للاتين بمصر والأب مراد مجلع الخادم الإقليمي لرهبنة الأخوة الأصاغر "الفرنسيسكان".