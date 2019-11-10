تأجيل مشاهد هادي الجيار في "شديد الخطورة" بسبب الوعكة الصحية

صور أبطال مسلسل "شديد الخطورة" تحت قيادة المخرج حسام علي عددًا من المشاهد في منطقة بولاق أبوالعلا، أمس السبت، دون وجود أحد أبطال المسلسل وهو الفنان هادي الجيار، وذلك بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها.



وقام المخرج حسام علي بتأجيل المشاهد الخاصة بالفنان هادي الجيار، لحين الراحة من الأزمة الصحية له، والتي انتقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.



وكانت المشاهد التي يتم تصويرها منذ أمس السبت جمعت بين كل من بطلي العمل أحمد العوضي، وريم مصطفى وأيضًا محمد الدقاق وعدد آخر من المشاركين في البطولة.



"شديد الخطورة" من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى، ويتناول عدة قضايا مهمة، أبرزها عالم الهاكرز، و"الشائعات " التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومي للبلدان العربية، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة في البلاد.