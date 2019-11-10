"صوت الشعب" بالدقهلية يطلق مبادرة "لا للعنف المجتمعي.. لا للبلطجة"

أطلقت أمانة حزب "صوت الشعب" في محافظة الدقهلية مبادرة بعنوان "لا للعنف المجتمعي – لا للبلطجة" والتي تبدأ فعالياتها في مدينة المنصور غدا على أن تفعل في كافة أمانات الحزب بمحافظات الجمهورية وفقا لتعليمات المستشار أحمد حسين البراوي رئيس الحزب، في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية وفكر الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو نشر ثقافة السلام المجتمعي ومناهضة العنف والتطرف في الشارع المصري.



وقال المهندس عبد الباسط حمزة العدوى أمين عام محافظة الدقهلية في حزب "صوت الشعب"، إن المبادرة جاءت في إطار توجيهات المجلس الرئاسي لحزب صوت الشعب الذي أصدر توجيهات مباشرة لكل الأمانات بالنزول إلى الشارع وعقد ندوات لتوعية الشعب المصري بمخاطر العنف والبلطجة على استقرار الوطن.



وأضاف "العدوي" في بيان اليوم الأحد، أن إطلاق المبادرة يأتي في ظل احتفال الأمة الإسلامية بمولد سيد الخلق الرسول الكريم محمد صلي الله علية وسلم، ولذلك سوف نعقد احتفالا في مدينة المنصورة بحضور كوكبة من أصحاب الرأي والفكر في الدقهلية في القاعة الكبرى بمكتبة مصر والتي تقع مقابل مبنى عام المحافظة في الرابعة مساء غدا الاثنين.



وأشار أمين عام صوت الشعب في الدقهلية، أن الاحتفالية سوف تشهد تكريم عددا من رموز المنصورة وبعض مدن المحافظة التي يتم خلالها تكريم بعض أبطال القوات المسلحة وبعض الرموز الدينية بحضور الدكتور رضا عبد السلام الأستاذ بجامعة المنصورة ومحافظ الشرقية السابق والدكتور محمد يحيى غيدة الأستاذ في جامعة المنصورة وأحد رواد العمل التدريبي والتأهيلي في مصر، واللواء أبو المعاطي الدكروري، واللواء أشرف عبد المنعم الخلاوي.



وأشار العدوي، أن الحزب سوف يمنح الشهادات والدروع لعدد من أبطال أكتوبر منهم المجند عبد الباسط أحمد محمد رمضان، والمجند (مصاب حرب 73) جمعة محمد إبراهيم خليل وأسرة الشهيد إسلام أحمد عبدالغني البغدادي.



وأضاف، أن المبادرة سوف تستمر بعدد من الفعاليات التدريبية المجانية والندوات الثقافية سعيا لتنفيذ رؤية مصر الجديدة التي أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتحدى الصعاب حتى نكون في المقدمة.