"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" بمكتبة الشلالات بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها مسئول ثقافة الطفل عن اكتشاف المقبرة عام 1922، والتي تقع في وادي الملوك وما تحتويه من كنوز مدفونة منذ أكثر من 3 آلاف عام، ‏وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء الأسبوعي لتعليم العزف على آلة العود، وأقام قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة تصميم لوحات تعبر عن عيد الطفولة باستخدام الكولاج تحت إشراف إخصائى الفنون التشكيلية.



وعقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اجتماعه الأسبوعي لمناقشة أعمال الشاعر يسري زكي بقصر الشاطبي في حضور عدد من شعراء الثغر، كما عقد نادي الأدب المركزي اجتماعه الشهري بحضور مدير عام الفرع، رئيس النادي والأعضاء رؤساء نوادي الأدب بالإسكندرية، وتم خلاله مناقشة إقامة احتفالية لتكريم الشعراء الفائزين بجوائز الدولة وهم فؤاد طمان، أحمد فضل شبلول، وإقامة احتفالية أخرى بمناسبة حصول الشاعر الدكتور فوزي خضر على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية في المسرح الشعري عن مسرحيته الشعرية الشيخ الرئيس ابن سينا، وتصعيد الأعمال المقدمة للنشر الإقليمي إلى اللجنة الثلاثية المختارة انتظارًا لتصعيدها إلى الجهات الإدارية الثقافية المختصة، عدم السماح لأي عضو من أعضاء نوادي الأدب السكندري باستخدام وسائل الإعلام الرقمية أو الورقية أو أي وسيلة أخرى استخدامًا يسيء إلى أي جهة أو شخص بما يعاقب عليه القانون.