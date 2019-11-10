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اقتصاد

المساعدات السعودية لليمن تتجاوز 14 مليار دولار

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، إن دعم السعودية من خلال الوديعة في البنك المركزي، ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملًا حاسمًا في الانتقال من معدل نمو سالب 10% إلى تحقيق أول معدل إيجابي 2% عام 2018، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية، نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني، ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية، واستعادة قطاعات الانتاجية وقطاعات الإرادات.

وأشار إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وايقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10 %، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية.

جاء ذلك، في كلمة رئيس الحكومة اليمنية لدى انطلاق أعمال ورشة العمل المشتركة السعودية - اليمنية المشتركة التي اختير لها عنوان «مستقبل التنمية والإعمار في اليمن».

وأكد السفير آل جابر أن بلاده «ساهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وإنسانيًا، واستجابت المملكة للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحًا أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار».

كما قمنا بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن، بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار على دفعات، وحتى هذه الساعة، أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين، وحققنا توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن حوالي 18 مليون مستفيد.
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