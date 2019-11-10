انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى الخليفة

انهار عقار مكون من 3 طوابق، بشارع الغفاري، بمنطقة الخليفة، دون وقوع خسائر بشرية.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها، انهيار العقار رقم 23 مكرر شارع الغفاري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، إلى موقع العقار المنهار، وبالفحص، تبين عدم وجود سكان به ولا توجد إصابات، وتبين من المعاينة أنه مكون من أرضي ودورين مباني والعقار من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية.



وجار استكمال رفع الأنقاض والمخلفات، وحصر الأسر المتضررة تمهيدا لتسكينهم في أماكن بديلة.