نبات البقدونس بديل الكلى

يعتبر البقدونس من النباتات، الأكثر أهمية للجهاز الهضمي، لأنه يقوم بمعالجة أمراض القلب والكليتين.



ويساعد نبات البقدونس، في إخراج نفايات الجسم في الماء الناتجة من عملية الهضم، فهي تضبط وتنظم محتويات الدم، وتنظم كمية الماء والأملاح في الجسم وفي تنظيم نسبة الأحماض إلى القواعد الكيميائية في الجسم، كذلك تشترك الكلى في تنظيم ضغط الدم.



يقوم البقدونس، بدعم صحة الجهاز الهضمي ويرجع ذلك جزئيًا إلى دوره في دعم الكبد، وقد ثبت أن البقدونس يمكن،أن يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة.



فهو يزيد من مستويات الجلوتاثيون المضاد للأكسدة الرئيسية في الكبد وتدعم أيضا أنزيمات مضادة للأكسدة الأخرى.



ويعتبر البقدونس عنصر مهم للكلى، لأن يحتوي على "فيتامين أ- فيتامين سي- كالسيوم-حديد - فيتامين دي-فيتامين ب-كوبالامين-مغنسيوم".