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اقتصاد

تراجع أسعار القمح.. الطن يسجل 498 دولارًا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:23 م
جريدة الدستور
طارق عتمان - أسامة الشندويلي
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شهدت أسعار القمح تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 498 دولارا مقارنة بنحو 511 دولارا أمس.

وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم ديسمبر، ارتفعت عند 180 دولارًا للأردب، مرتفعة بنسبة 1.6%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.48%، لتتداول على انخفاض عند 177 دولارًا للأردب.

ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16 مليون طن سنويًا، يتم إنتاج 7 ملايين طن قمح محليًا، في حين يتم استيراد نحو 9 ملايين طن سنويًا.
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