التصريح بدفن 4 عمال توفوا إثر سقوطهم في بيارة صرف بالمنوفية

أصدرت نيابة مركز ومدينة "تلا" تصريحها بدفن الأربعة عمال المتوفين إثر وقوعهم فى بلاعة صرف صحي وإصابتهم بالاختناق وتم تسليم الجثث الأربعة إلى ذويهم لدفنهم.



وكان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز تلا يفيد بسقوط 4 عمال في بيارة صرف صحي "محمد. ع"، و"هاني. أ"، و"رضا. ك"، و"محمود. خ" ووفاتهم في الحال كما أصيب عاملين آخرين "محمد. م"، "جمعة. أ" وتحويلهم للعناية المركزة بمستشفى تلا المركزي.



وأوضح الدكتور عبد الباري العجيزي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، أن الحالة الصحية للمصابين أحدهما بالعناية المركزة بحالة خطرة تحت جهاز التنفس الصناعي والآخر حالته متوسطة تحت الملاحظة.