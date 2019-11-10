"خانة العلاج أي حاجة".. إحالة طبيب للتحقيق بسبب روشتة ساخرة

قرر محافظ البحيرة إحالة طبيب أمراض النساء بمستشفى شبراخيت المركزي للتحقيق، لإخلاله بقواعد كتابة روشتة العلاج لإحدى المرضى.



وتعود الواقعة التى حدثت صباح اليوم بالمستشفى، بعد أن قام الطبيب بتوقيع الكشف الطبى على الحالة، وجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى أي علاج ولإصرارها على صرف علاج أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الروشتة قائلا: "للمريضة أكتبلك ايه؟.. فأجابت أى حاجة، فكتب الدكتور على التذكرة أى حاجة".



وقال الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه بعد التحقق من صحة الواقعة وجه المحافظ على الفور بإحالة الطبيب المذكور للتحقيق بمعرفة المديرية وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة عليه، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتهاون أو الاستهتار والاستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح.