طن رقائق السيليكون يسجل 3225 دولارًا

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم، في الأسواق التجارية، وسجلت نحو 3225 دولارًا للطن.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



كانت أسعار رقائق السيليكون شهدت صعودًا مقارنة بالشهر الماضي، بزيادة بلغت 690 دولارًا.



يشار إلى أن مصر تسعى لضبط الأسعار، عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ لتراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.