أحمد يونس يستعد لطرح أغنية "أمنعها إزاى" خلال أيام

يستعد المطرب الشاب أحمد يونس، لطرح أولى أغانيه التي تحمل عنوان "أمنعها إزاى"، وذلك خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع طرحها على تطبيق الأغاني الشهير أنغامي.



الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي رمضان محمد، ومن ألحان أحمد يونس، وتوزيع أحمد شعبان، ميكس وماستر محمود صبري.



وقال "يونس"، في بيان صحفي له إنه يتمنى أن تحقق الأغنية نجاحًا جماهيريًا عقب طرحها، خلال الأيام المقبلة، متمنيًا أن تكون الأغنية علامة في مسيرته ومشواره الفني.



يذكر أن المطرب "أحمد يونس" له العديد من التجارب الغنائية الناجحة على طريقة الكفرات، ويجيد الغناء بعدة لهجات منها الخليجى، العراقى، السورى، واللبنانى أيضًا.