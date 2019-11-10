28 نوفمبر.. كنيسة العذراء بأرض الشركة تنظم دورات المقبلين على الزواج

تنظم كنيسة السيدة العذراء بأرض الشركة بإيبارشية شرق السكك الحديدية، دورة المشورة "معيما نظيره" للمقبلين على الزواج، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.



تأتى الدورة تنفيذا لقرار المجمع المقدس بضرورة اجتياز المخطوبين دورات المشورة لإتمام مراسم الزواج الكنسي.



وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددا من الدورات المكثفة للمقبلين على الزواج، على مستوى جميع الإيبارشيات بالمحافظات.