ميناء دمياط يستقبل 6 سفن للبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتين للحاويات و4 سفن للبضائع العامة، بينما غادره 10 سفن بضائع عامة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 5 آلاف، و803 أطنان فوسفات، و6 آلاف و900 طن يوريا، و1800 طن زيت، و5 آلاف و400 طن رمل و300 طن أسمنت.



وأضاف البيان، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، بلغ نحو 17 ألفًا و4690 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص نحو 10 آلاف و1633 طنًا، مشيرًا إلى أنه قد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2547 طن قمح، بجانب 83 سيارة نقل محملة بـ4067 طن قمح.