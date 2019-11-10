البطريرك إبراهيم إسحق يترأس عيد القديس لاون الكبير بالكلية الإكليركية

ترأس صباح اليوم الأحد، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، القداس الإلهي بالكلية الإكليركية بالمعادي احتفالًا بعيد شفيعها القديس لاون الكبير.



وشارك بحضور صلاة القداس الإلهى كلًا من الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران كرسي الإسماعيلية ومدن القناة للأقباط الكاثوليك والأب بيشوي رسمي رئيس الكلية الإكليركية.



وحضر الاحتفال كل من سيادة المطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر والمونسنيور جان سكرتير سفير دولة الفاتيكان بمصر والأب إيليا إسكندر المدبر الرسولي للاتين بمصر والأب مراد مجلع الخادم الإقليمي لرهبنة الأخوة الأصاغر "الفرنسيسكان".



تخلل الصلاة طقس نوال الدرجة الأبدياكونيّة "الرسائلية" لكلًأ من الشماس ميشيل ألفي – الشماس ميخائيل صبحي – الشماس ملاك عادل – الشماس جرجس ناروز - الشماس مينا نصير.



وأيضا طقس الدرجة الإغنسطسية "القارئ" لكل من الشماس أبانوب كرمي – الشماس ميلاد جميل – الشماس نبيل كميل.