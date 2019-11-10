السيطرة على حريق بمحول كهرباء فى بورسعيد

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على حريق في محول كهرباء بمنطقة 6 أكتوبر في حى المناخ دون وقوع أو إصابات أو خسائر في الأرواح.



تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغا من أهالي منطقة 6 أكتوبر في حي المناخ يفيد باشتعال النيران وصعود أدخنة بكثافة من محول كهرباء بجوار مجمع سكني سياحي ترفيهي تحت الإنشاء، فتوجهت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المنطقة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل انفجار المحول أو انتقال النيران إلى أماكن مجاورة.



وتحرر محضر بالواقعة، وجار التحري حول ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، وتقوم إدارة الكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.