افتتاح قمة الشمول المالي الرقمي لمعهد التمويل الدولي

افتتح هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، قمة الشمول المالي الرقمي، الذي يعقده معهد التمويل الدولي "IIF" مرتين كل عام، وذلك في إطار اهتمام البنك بمناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات القطاع المصرفي العالمي في مختلف المجالات وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية.



وشارك في المنتدى، وولفجانج إنجل المدير العام والممثل الرئيسي، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا IIF، والدكتورة أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للطاقة والبنية التحتية، وإيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري المساعد لنظم الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي شركات التقييم الدولية والمؤسسات المالية وشركات تداول المعلومات، ومسؤولي العديد من البنوك المحلية والعالمية، وذلك بهدف تبادل الخبرات حول الموضوعات الرئيسية المتداولة حاليا والخاصة بالتحول الرقمي، والشمول المالي.



وأكد "عز العرب" أهمية دور التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي، وتغيير معادلة التكلفة، مما يتيح للمؤسسات المالية التقليدية الوصول بكفاءة إلى الأسواق غير المستغلة سابقًا وخدمة العملاء بشكل أفضل في كل جزء من الهرم الاقتصادي، مشددا على أهمية التعلم والإطلاع على ما يحدث عالميًا، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع الابتكار.



وقال عز العرب إن الدول التي تفرض ما يجب فعله وما لا يجب فعله تقتل الإبداع والابتكار، مشددة على ضرورة أن يكون هناك ثقة بين المنظمين والعاملين بالأسواق، والانتقال باللوائح لما يجب فعله وما لا يجب فعله إلى ما لا يجب فعله فقط، وذلك للتشجيع على الابتكار.



واستطرد: في CIB مثلا كان من الغريب على بعض الناس استخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في البنوك، ولقد بدأ الأمر بمجموعة صغيرة من المستخدمين ولكنه كان أمر عظيم ولقي الدعم من الإدارات وقد بدأ فريق عمل CIB بتطوير الوعي والمعرفة".



وتابع: اليوم يمتلك البنك التجاري الدولي 120 خبير بيانات وتم تطوير الكثير من النماذج والتي تشمل الإقراض الذكي واستخدام سلوك العملاء".



وتحدث "عز العرب" عن المشروع الذي يمتلكه البنك التجاري الدولي اليوم والذي يهتم بالتحليل التنبؤي حيث يمكنه أرسال إشارات تنبؤية لسلوك العملاء، حيث الهدف منه الابتعاد عن الأحكام الشخصية والانتقال إلي أسلوب علمي صحيح.



كما تحدث "عز العرب" عن التعاون مع شركة كريم "Careem"، من خلال إنشاء تطبيق لسائقي كريم حيث يمكن الشركة من دفع أجور السائقين عن طريق محفظة تستقبل وترسل الأموال.



وتضمن المنتدى العديد من حلقات النقاش التفصيلية التي تناولت عددًا من الموضوعات الهامة، بسبل نشر الشمول المالي، وإقامة شراكات بين شركات الخدمات المالية والشركات الناشئة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ونشر تطبيقات تعلم الآلة فيما يتعلق بسلوك المستهلكين، والائتمان، والهوية الرقمية، والتشغيل البيني العابر للحدود.



ويذكر أن معهد التمويل الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، يضم أكثر من 450 مؤسسة مالية من بنوك تجارية واستثمارية وشركات تأمين في أكثر من 70 دولة حول العالم، ويعد مؤسسة عالمية رائدة في صناعة الخدمات المالية تعمل بالتعاون مع واضعي المعايير والسياسات المالية من خلال تعزيز الحوار المنتظم وعقد الاجتماعات التشاورية والندوات رفيعة المستوى، ويشمل أعضاء معهد التمويل ممثلي البنوك التجارية والاستثمارية ومديرو الأموال، شركات التأمين، صناديق الثروة السيادية وصنادق التحوط، البنوك المركزية وبنوك الدول النامية.



كما يُعد معهد التمويل الدولي مصدرًا للبحوث الاقتصادية والمالية العالمية، حيث يقدم تقييمًا شاملًا للتوقعات العالمية مع التركيز على الاقتصادات الناشئة الرئيسية، وتحليل الوقت المناسب لتدفق رأس المال إلى الأسواق الناشئة والتطورات في الأسواق المالية الدولية، ويمكن الاعضاء المُشاركين في المنتدي الاستفادة من فريق معهد التمويل الدولي الذي يضم خبراء اقتصاد دوليين ومحلليين ماليين ذوي خبرة عالمية للحصول على معلومات محدثة لمجموعة من القضايا الدولية والإقليمية.