القيمة السوقية لـ"سامسونج" ترتفع رغم الأداء السيئ

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن القيمة السوقية لمجموعة "سامسونج" الكورية الجنوبية واصلت النمو خلال العام الجاري، بفضل الزيادة الحادة في القيمة السوقية لشركة سامسونج للالكترونيات التابعة لها.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد، أن القيمة السوقية المجمعة لـ16 شركة تابعة للمجموعة العملاقة في نهاية أكتوبر الماضي، بلغت 8ر434 تريليون وون (6ر375 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 2ر68 تريليون وون، أو ما يعادل 6ر18% مقارنة بنهاية العام الماضي، وفقًا لبيانات.



ويعزى الفضل في هذه الزيادة بشكل كبير إلى زيادة القيمة السوقية لسامسونج للإلكترونيات، والتي تعد الأكبر في كوريا الجنوبية إلى الآن، وذلك على الرغم من الأداء السيئ للشركة خلال العام الجاري.



وتراجعت مبيعات وأرباح الشركة بشكل ثابت، مقارنة بكل ربع من العام السابق، حيث انخفضت مبيعاتها على أساس سنوي بنسبة 3ر5 % لتصل إلى 62 تريليون وون مع هبوط أرباحها التشغيلية بنسبة 7ر55 % وصولا إلى 78ر7 تريليون وون في الربع الثالث من العام فقط.



بيد أنه وفقًا للبيانات، زادت القيمة السوقية لأكبر مهيمن على السوق بمقدار 06ر30 % منذ بداية العام لتتخطى 8ر300 تريليون وون، بقليل بنهاية الشهر الماضي، وذلك بناءً على توقعات بتحسن مستقبلي في أرباح أكبر مصنع لرقائق الذاكرة في العالم.