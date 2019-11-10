"محو أمية" بثقافة الأسمرات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفذ قصر ثقافة الأسمرات نشاط محو الأمية لرواد الموقع، وقدم بيت ثقافة نادي هليوليدو نشاط ألعاب ذهنية، بجانب مجلة حائط بمناسبة المولد النبوي مع ورشة رسم شخصيات كرتونية شهيرة بمناسبة أعياد الطفولة، كما نفذ بيت ثقافة نادي الشمس ورشة لعمل هدايا للأطفال.



بينما عقد قصر ثقافة المطرية خلال اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب أمسية حول مولد النبي أدارها الشاعر الكبير ناصر صلاح، كذلك أقام بيت ثقافة نادي الشمس ورشة عمل عروسة المولد، أما مكتبة sos قامت بتنفيذ بنك معلومات، بالإضافة إلى ندوة عن المولد النبوي ناقشتها ياسمين سعيد دارت حول مولد الرسول "ص" والاحتفالات بيوم ميلاده ومعجزاته.



كما أقامت المكتبة معرض كتب بمناسبة المولد النبوي، نفذ قصر ثقافة الوفاء والأمل ورشة مجسمات بالكروشيه "عروسة المولد".