الأنبا زوسيما يترأس صلاة القداس الإلهى بكنيسة مارجرجس

ترأس نيافة الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالأقواز، وذلك في أول أيام النهضة الروحية التي تقيمها الكنيسة بمناسبة عيد شفيعها.



واشترك في صلاة القداس الإلهى القس جوارجيوس ميخائيل كاهن الكنيسة، والقس صرابامون فوزي، وحضر أيضًا القس أرسانيوس صلاح، والقس دوماديوس جرجس، والقس يوحنا فرج.



وتبدأ غدًا الاثنين احتفالات عيد الشهيد مارجرجس بديره بالرزيقات، أرمنت بالأقصر.



ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات، حتى الأحد المقبل، وهو يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين.