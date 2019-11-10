تسريب صوتي.. أردوغان يأمر بطرد إعلاميين من قناة "24 تي في"

كشف تسجيل صوتي مسرب بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس قناة "24 تي في"، عاكف باقي، عن تدخل أردوغان، وقتما كان رئيسًا للوزراء، في السياسة الإعلامية للقناة، وانتقاده أداء المذيعين فيها، حيث ألمح لرئيس القناة بطردهم، قائلا له: لماذا تشكلون مثل هذا الكادر؟.



يأتي هذا التسجيل الذي نشرته منصات تركية استمرارا لفضح انتهاكات وتدخلات أردوغان، وقمعه كل المعارضين له، وصولا إلى طردهم من أماكن أعمالهم، وذلك لمجرد انتقادهم له في الحكم.





