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مصر

التحالف الدولي وماعت يدشنان برنامجا لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:13 م
جريدة الدستور
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◄مشيره خطاب: الاستعراض يهدف لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلدان المختلفة
◄عقيل: ماعت لديها برنامج طويل الأمد لتدريب الشباب على الآليات الدولية
◄سعيد: التحالف يستعد لتوسيع البرامج التدريبية في عام 2020
◄مونيكا: مجموعة الاستشارات تعلن عن برنامج تدريبي متكامل عن الآليات الدولية

بدأ اليوم التحالف الدولي للسلام والتنمية بجنيف بالتعاون مع مؤسسة ماعت ومجموعة الاستشارات الدولية فعاليات الأسبوع التدريبي الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل والذي يستمر لمدة أسبوع في مدينة جنيف السويسرية، وذلك على هامش الدورة 34 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويهدف التدريب الذي يشارك فيه مجموعة من الخبراء على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، لتدريب عدد من الشباب العربي والأوروبي والأفريقي على كيفية إجراء آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأهداف هذه العملية، وكذلك الوثائق التي تقدم خلال هذه العملية.

ويحتوي التدريب على جلسات نظرية يتم فيه شرح آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تتم من خلال حوار تفاعلي بناء يستند إلى تقارير رسمية ثلاث وهم التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقرير أصحاب المصلحة، ويشارك في هذا الحوار مع الدولة التي يجري استعراضها فريق العمل المكون من 47 دولة هم أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويقوم بإدارة الاستعراض وتيسيره فريق ثلاثي يسمي "الترويكا" يتشكل من ثلاثة مقررين تختارهم الدول الأعضاء بالمجلس.

كما يشمل التدريب على جزء عملي يتم من خلاله مشاركة الشباب في جلسات الاستعراض والفعاليات الجانبية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المؤسسات الثلاث بتدريب الشباب على الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وعلى هامش التدريب قالت السفيرة مشيرة خطاب إن آلية الاستعراض الدوري الشامل تعد واحدة من أحدث الآليات التي اعتمدتها الأمم المتحدة بغية تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وصولا إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان في البلدان المختلفة دون استثناء، مرة كل خمس سنوات.

من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن هذه الآلية توفر فرصة مواتية لكل دولة للإفصاح عن الإجراءات التي تتخذها لتحسين حالة حقوق الإنسان فيها وللتغلب على المعوقات والتحديات التي تعترض ضمان حقوق الإنسان فيها، كما تتيح هذه الآلية إمكانية لتبادل الآراء والخبرات وصولا إلى الممارسات والسياسات الأكثر فعالية في تعزيز احترام حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وان مؤسسة ماعت لديها برنامج طويل الأمد لتدريب الشباب على الآليات الدولية.

كما أكد احمد سعيد المدير التنفيذي للتحالف الدولي للسلام والتنمية أن التحالف لديه شركاء في دول عديدة يسعى من خلالهم لاستضافة وتدريب الشباب من الجنسيات المختلفة على الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي توفر فرصة لإجراء حوار بناء وتفاعلي تشارك فيه الدولة إلى جانب منظمات المجتمع المدني.

وقالت مونيكا مينا المدير التنفيذي لمجموعة الاستشارات الدولية لدينا برنامج تدريبي متكامل عن الآليات الدولية وأن هذا التدريب لم يكن الأول للمجموعة في جنيف حيث قامت بتنظيم تدريب خلال شهر يونيو الماضي تناول الآليات الدولية بالتركيز على دورات مجلس حقوق الإنسان، بينما تتمحور أعمال هذا التدريب حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك في إطار اهتمام المجموعة الدولية لدمج الشباب في المنظومة الأممية.
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