أحمد مراد يهدد منتقديه ويصفهم بـ"أشباه المثقفين"

نشر الكاتب والسيناريست أحمد مراد بيانًا يرد فيه على ما أثير حول تصريحاته مؤخرًا، بشأن إيقاع روايات الأديب الراحل نجيب محفوظ، بأن إيقاعها بطىء ولا يتناسب مع العصر، خلال جلسة حوارية بعنوان "الكتب وصناعة السينما"، استضافها معرض الشارقة الدولى للكتاب 2019، وأدارتها الإعلامية السورية زينة اليازجى.



وشن عدد من الكتاب والمثقفين هجومًا عليه، ورد عليهم بأن تصريحاته فى معرض الشارقة أسيء فهمها، وظن البعض أنه يهاجم أديب نوبل، لكنه كان يستشهد به للتدليل على اختلاف طبيعة الرواية عن طبيعة السينما.



وكتب "مراد"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": بيان من الكاتب أحمد مراد.. في زمن تحولت فيه مسئوليات الصحافة من التحليل المنطقي، النقل بالعقل، وإنارة الطريق أمام جمهور القراء، إلى أداة تعتيم وإثارة رخيصة، وابتزاز هدفه الحصول على مشاهدات في صفحات تزدحم بالإعلانات، وبشكل يقترب من محاكم التفتيش في العصور الوسطى، لن أسمح لهواة الصيد في الماء العكر بالاستمرار، وسأغلق من جانبي باب الرد، بعد تكليف المحامي الدكتور حسام لطفي المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتابع: وليس لتوقفي دلالة سوى الحرص على التفرغ لعملي، والنأي بقرائي عن متابعات ليس الغرض منها سوى النيل من مسيرة بدأتها بجهد وعرق، فيما يسعى البعض إلى سحبي بعيدًا عنها وتشتيت تفكيري بدون أي هدف قد يخدم المجتمع.



وأضاف: سيظل أستاذ نجيب محفوظ في طليعة أساتذتي ولو كره البعض وروج لغير ذلك بغير حق، وسأتابع عملي، ولن أسمح لمشاعر الغضب أن تسكن ضلوعي، فالقانون يحكم بيني وبين حَمَلة معاول الهدم، والوقت غالي، لا يتحمل ترهات أشباه المثقفين.