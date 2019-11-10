الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الثقافة

أحمد مراد يهدد منتقديه ويصفهم بـ"أشباه المثقفين"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
طباعة
نشر الكاتب والسيناريست أحمد مراد بيانًا يرد فيه على ما أثير حول تصريحاته مؤخرًا، بشأن إيقاع روايات الأديب الراحل نجيب محفوظ، بأن إيقاعها بطىء ولا يتناسب مع العصر، خلال جلسة حوارية بعنوان "الكتب وصناعة السينما"، استضافها معرض الشارقة الدولى للكتاب 2019، وأدارتها الإعلامية السورية زينة اليازجى.

وشن عدد من الكتاب والمثقفين هجومًا عليه، ورد عليهم بأن تصريحاته فى معرض الشارقة أسيء فهمها، وظن البعض أنه يهاجم أديب نوبل، لكنه كان يستشهد به للتدليل على اختلاف طبيعة الرواية عن طبيعة السينما.

وكتب "مراد"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": بيان من الكاتب أحمد مراد.. في زمن تحولت فيه مسئوليات الصحافة من التحليل المنطقي، النقل بالعقل، وإنارة الطريق أمام جمهور القراء، إلى أداة تعتيم وإثارة رخيصة، وابتزاز هدفه الحصول على مشاهدات في صفحات تزدحم بالإعلانات، وبشكل يقترب من محاكم التفتيش في العصور الوسطى، لن أسمح لهواة الصيد في الماء العكر بالاستمرار، وسأغلق من جانبي باب الرد، بعد تكليف المحامي الدكتور حسام لطفي المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع: وليس لتوقفي دلالة سوى الحرص على التفرغ لعملي، والنأي بقرائي عن متابعات ليس الغرض منها سوى النيل من مسيرة بدأتها بجهد وعرق، فيما يسعى البعض إلى سحبي بعيدًا عنها وتشتيت تفكيري بدون أي هدف قد يخدم المجتمع.

وأضاف: سيظل أستاذ نجيب محفوظ في طليعة أساتذتي ولو كره البعض وروج لغير ذلك بغير حق، وسأتابع عملي، ولن أسمح لمشاعر الغضب أن تسكن ضلوعي، فالقانون يحكم بيني وبين حَمَلة معاول الهدم، والوقت غالي، لا يتحمل ترهات أشباه المثقفين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد زيادة وزنه 50 كيلو في السجن.. أحمد موسى: حازم أبو إسماعيل "بيتعلف"

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 30 درجة

منذ حوالي 9 ساعات

اليوم.. انطلاق بوابة العمرة المصرية رسميًا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص سقطوا ببالوعة صرف صحي في المنوفية

الصور

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

image description

الثلاثاء.. تسليم منازل الأسر الأكثر احتياجًا فى كفر الشيخ

image description

شخصيات لا تنسى.. الشيخ "خلوي" أقدم مؤذن بالخارجة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص سقطوا ببالوعة صرف صحي في المنوفية

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

اكتشاف سبب وفيات مدخنى السجائر الإلكترونية

"باكلوفين" الباسط للعضلات يصيب كبار السن بالتشوش

تعرف على اشهر امراض الشتاء

احذر.. إضاءة غرفة النوم قد يسبب تصلب الشرايين

الرئيس نيوز

سياسيون ليبيون: تحرير طرابلس اقترب ومليشيات السراج تطلب الخروج الآمن

سعفان يشهد توقيع 35 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% لـ6534 عاملاً

"الكهرباء": خطة تحويل العدادات مسبوقة الدفع تمتد حتى 2025

النائب محمد فؤاد يطالب "المركزي" بتمويل وحدات محدودي الدخل

منوعات

طائر يتسبب في تأخر إقلاع طائرة لمدة 20 دقيقة (فيديو)

مصطفى يونس: "اللى أمه حلوة" يلعب فى ناشئى الأهلى (فيديو)

في مئوية مخترعه.. طلبة روس يتدربون على تجميع كلاشينكوف

ألمانيا ترسل قطعة من جدار برلين إلى ترامب

كشكول

غداً.. حفل كورال أطفال مصر بقيادة سليم سحاب بجامعة القاهرة

"الوزراء": التعليم حصلت علي 9% من رصيد شكاوي شهر أكتوبر

"ثورة أمهات مصر": مدير"تلا الصناعية"مثال للمسئول المتسامح

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

القادرية البودشيشية تطلق إذاعة "صفا" لتغطية فاعليات الملتقى الصوفى العالمى بالمغرب

اليوم..صوفية العالم تحتفل بالمولد النبوى فى حضرة "القادرية البودشيشية" بالمغرب

الإخوان يجددون حربهم على باسم يوسف

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

أحمد مراد يهدد منتقديه ويصفهم بـ"أشباه المثقفين"

ثقافة دمياط تناقش قضية التمييز والعنف ضد المرأة

ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية دور المعلم

محاضرات تثقيفية وأنشطة متنوعة بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك