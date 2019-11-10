هند صبري تكشف سبب حجب ابنتيها عن الأضواء والشهرة

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن سبب حجب ابنتيها عن الأضواء، قائلة: "عليا" و"ليلى" ما زالتا صغيرتين، ولا يحق لي أن أعرّضهما للأضواء والشهرة، لأنهما حين تكبران ربما ترفضان فكرة الأضواء.



وأضافت "صبري"، خلال حوارها بمجلة "لها": "أنا لا أريد أن أسرق طفولتهما بوضعهما دون رغبتهما أمام الكاميرات، وأنتظر حتى تكبرا لتحدد كلٌ منهما مصيرها وترسم مستقبلها بنفسها".



وأكدت "صبري" أنه لولا دعم زوجها ووالدتها لها لما حققت كل هذا النجاح، متابعة: "لهما كل الفضل فيما أنا عليه اليوم، ولذلك حرصت على إهدائهما الجائزة فور حصولي عليها، كنوع من ردّ الجميل لهما"، مشيرة إلى أن زوجها من الأشخاص الذين لا يحبّون الشهرة.

