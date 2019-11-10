ظاهرة غريبة.. معهد الفلك يحذر من النظر للشمس غدًا

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن كوكب عطارد سيمر أمام الشمس في ظاهرة فلكية غريبة.



وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ندعو جميع المواطنين بعدم النظر إلى الشمس في هذا الوقت، وهو الساعة 2:35، بسبب كثرة الانبعاثات التي من الممكن أن تسبب فقدان البصر".



وتابع: "هذه الظاهرة غريبة لأنها لم تحدث في المنطقة العربية منذ فترة كبيرة، وكان من المفترض أن تحدث 2032، ومعنى أنها تحدث في 2019 فهى نادرة جدا، وستحدث تغييرات في الحسابات الفلكية لدينا".



وأكد أن أبواب المعهد مفتوحة لمحبي الفلك والكواكب لرؤية هذه الظاهرة من خلال التلسكوبات، كما أنه يتم عمل بث مباشر على شاشات كبيرة، وعلى الإنترنت على الصفحة الخاصة بالمعهد ليرى الجميع الظاهرة.



وكان معهد الفلك قد قال، في بيان له، إن الظاهرة تحدث عندما يمر الكوكب في مداره في المسافة بين الأرض والشمس، ففي تمام الساعة 2:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة سوف يحدث التماس ظاهري لكوكب عطارد مع قرص الشمس عندما تلتقي حافة الكوكب الأولى مع حافة قرص الشمس، وبعدها بدقيقتين (في تمام الساعة 2:37 ظهرًا) يدخل كوكب عطارد كليًا إلى القرص لحدوث التماس الثاني بين حافته الثانية وبين قرص الشمس، ويستمر في التحرك حتى يبلغ ذروته عند منتصف المسافة المقطوعة من قرص الشمس في تمام الساعة 5:19 مساءً، بعدها يستمر في التحرك نحو الحافة المقابلة لقرص الشمس حتى يحدث التماس الثالث بين الحافتين الخارجيتين لكل منهما في تمام الساعة 8:02 مساءً، بعدها بدقيقتين أي في الساعة 8:04 مساءً يحدث التماس الرابع عند آخر نقطة من الحافة الثانية للكوكب مع حافة الشمس ليكتمل خروجه الظاهري منها.