تعرف على مميزات الأتوبيس الكهربائي.. وموعد تشغيله في شوارع مصر

قالت الشيماء محمد، مساعد رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، إنه وصل عدد اثنين أتوبيس كهربائي خلال احتفالية وزارة الإنتاج الحربي، في أكتوبر الماضي، لتدشين أول أتوبيس كهربائي خلال الفترة المقبلة.



وأضافت الشيماء محمد، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه خلال الفترة المقبلة سيدخل مصر 48 أتوبيسا بالكهرباء، وسيتم العمل بها، ومن المتوقع أن تكون بالشوارع خلال الشهور المقبلة.



وأوضحت مميزات الأتوبيسات الكهربائية، والتي تتمثل في أن الصيانة المتكررة لها أقل تكلفة ومجهودا، ولا ينتج عنها عوادم ضارة، مشيرة إلى أن الشحنة الواحدة لهذه الأتوبيسات تبلغ سرعتها 200 كم عن طريق الشحن السريع خلال 20 دقيقة، تستطيع من خلالها أن تقضي مسافة "ذهاب وإياب" للركاب، ومن ثم تعود لتشحن البطارية مجددا.

