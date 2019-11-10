إصابة شخصين إثر انهيار سقف منزل فى الشرقية

أصيب شخصان بكدمات وجروح بعد أن انهار عليهما سقف منزل، في الزقازيق بالشرقية.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم ثان الزقازيق، بإصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، بعد أن انهار عليهما سقف الطابق الأول من منزل مكون من 3 طوابق بشارع وادي النيل.



تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.