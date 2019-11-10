خطة الحكومة لمنع تفشي الأوبئة بالشتاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطة لمنع حدوث تفشيات وبائية لبعض الأمراض التي تنتشر في فصل الشتاء، والحد من حدوث أمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب السحائي والحصبة والنكاف والإنفلونزا.



وأوضحت أن الخطة تقوم على الترصد الدقيق للأمراض والاكتشاف المبكر للحالات المرضية طبقا للتعريف الخاص بكل مرض، والإبلاغ السريع عن هذه الأمراض، والتطعيم ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، مع إعطاء أولوية للالتهاب السحائي والحصبة والنكاف، وتوفير أدوية الطوارئ اللازمة لعلاج الحالات وأي تفشيات وبائية تحدث خلال فصل الشتاء.



وأضافت أن الخطة تتضمن التثقيف الصحي على كافة المستويات وبكافة الطرق المتاحة، ورفع درجة استعدادات المنشآت الصحية، ومراجعة معايير الجودة، مع التركيز على البعد البيئي، خصوصا في المعامل ومستشفيات الحميات.



وأشارت إلى أنها تتضمن اتخاذ عدة إجراءات، وهي تكثيف ترصد هذه الأمراض من خلال مواقع الترصد المختلفة، ومتابعة المخالطين للمصابين بالأمراض المعدية، إبلاغ الغرفة الوقائية على مستوى الإدارات والمحافظات والمستوى المركزي بصفة فورية في حالة حدوث أي زيادة في أعداد الحالات عن الفترة السابقة، وتدريب العاملين على مستوى الإدارات الصحية على أعمال الترصد الوبائي لأمراض الشتاء، وكيفية الاستعداد لمواجهة التفشيات الوبائية.



كما تتضمن رفع درجة الاستعداد في المعامل المركزية والفرعية بالمحافظات، وتزويدها بالكيماويات والكواشف اللازمة للتشخيص المبدئي والتأكيدي لأمراض الشتاء.



وأوضحت أنه تم تحديد كمية الطعوم المطلوبة وتوفيرها طبقًا للأعداد المستهدفة على مستوى الإدارة الصحية، وتوفير أدوية الطوارئ اللازمة للعلاج، خاصة المضادات الحيوية المختلفة، والخاصة بالأمراض ذات الأولوية في فصل الشتاء.