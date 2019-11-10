الأنبا إسحق يلتقي شعب الإيبارشية

ألقى نيافة الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها، في كنيسة الشهيد مار مرقس الرسول بساحل طما القبلي، عظة روحية بعنوان "الله يبحث عنك".



في البداية، قدم كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم الروحية، بحضور نيافة الأنبا إسحق، وعقب ذلك العظة الروحية.



في السياق ذاته، شارك نيافته الآباء الكهنة بتطيب رفات الشهيد مار مرقس الرسول بمناسبة النهضة الروحية المقامة بمناسبة عيد تكريس أول كنيسة باسمه واكتشاف رأسه المقدس.



كما قدم القس سوريال فكري، كاهن الكنيسة، هدية تذكارية بمناسبة عيد ميلاد نيافته، واحتفلت الكشافة بتقديم العروض الكشفية.