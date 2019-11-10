شكاوى الوزراء تنشر نماذج من استجابات الجهات أكتوبر الماضى

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له قبل قليل، إنه متابعة لما يتم نشره من استغاثات وشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة، تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضى مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة.



وَأضاف البيان أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى.



وأوضح أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 15344 شكوى وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، وإزالة أسباب الشكوى، وجار استكمال فحص 611 شكوى وطلبا تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.



وكشف عن نماذج للاستجابات التي تمت بعد التواصل مع الجهات المعنية على النحو التالي:



شكاوى الأمن:

استجابت وزارة الداخلية للاستغاثة المُقدمة من مواطنة وزوجها يبلغان من العمر 69 عاما بطلب العفو عن نجلهما الذي أمضى في محبسه بليمان طرة نصف مدة العقوبة، وأفادت الوزارة بأنه قد تم الإفراج الشرطى عن النزيل بتاريخ 18-10-2019.



واستجابت الوزارة لشكوى مواطن ضد أشخاص بسبب التعدى بالضرب والسرقة عليه، وقام بعمل محضر بمركز شرطة أبنوب أسيوط، حيث اضطلعت الجهات المعنية باستهداف المتهم م. أ. م المحكوم عليه (بالسجن 15 سنة) بتهمة سرقة بالإكراه فى قضية جنايات أبنوب وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر (2) أحوال أبنوب باستهداف باقى المتهمين المحكوم عليهم حضروا وأبدوا رغبتهم فى عمل إعادة إجراءات فى القضية المشار إليها وبالعرض على نيابة شمال أسيوط قررت إخلاء سبيل المحكوم عليهم وتم تحديد جلسة بتاريخ 2-11-2019.



وكذلك استجابة لشكوى من مواطن لعدم تنفيذ حكم بالحبس ضد المدعو ع. ف. م المقيم بعزبة الصعيدى فى قضية جنح مركز دمياط 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه حيث اضطلعت الأجهزة الأمنية باستهداف محل إقامة وأماكن تردد المحكوم عليه ع. ف. م عدة مرات وأمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإيداعه بسجن المركز بتاريخ 19-10-2019.



شكاوى المياه والصرف الصحى:

استجابت محافظة بورسعيد لشكاوى سكان منطقة مساكن بورتكس بحى الضواحى من تسرب للمياه والصرف الصحي بالشوارع منذ فترة طويلة، مما يعوق الحركة والسير على الأقدام ويسبب معاناة الأطفال أثناء الذهاب للمدارس، وانتشار الأمراض والحشرات والروائح الكريهة، حيث قام حى الضواحى بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بإصلاح موقع تسريب المياه والصرف الصحى بالمساكن، والقيام بحملة نظافة وتطهير كامل للموقع على مدار يومين حتى تم الانتهاء من رفع كل المخلفات الموجودة.



كما استجابت محافظة أسوان لشكوى من وجود مياه صرف صحي في نفق السكة الحديد بمنطقة السد العالي بأسوان، حيث أوضحت قيام مجلس مدينة أسوان بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بدفع عربات الكسح والشفط وعمال الصيانة وتم عمل اللازم.



وقامت محافظة الإسماعيلية بالاستجابة لشكاوى سكان شارع السلطان حسين بالإسماعيلية من وجود بالوعات بدون أغطية، حيث وجهت مركز ومدينة الإسماعيلية لتنفيذ حملة على جميع بالوعات الأمطار بالمنطقة وتغيير وإصلاح أغطية البالوعات المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة.



واستجابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشكوى تم رصدها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من عدم صلاحية غطاء بالوعة مما يعرض أمن وسلامة المارة والسيارات للخطر في شارع العروبة أمام مقهى ليالي الحلمية شارع الهرم محافظة الجيزة، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة على الفور بمراجعة جميع اغطية البالوعات بشارع العروبة بالهرم وتم إصلاح ثلاث بالوعات بالشارع.



واستجابت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشكوى أخرى تم رصدها على موقع اليوم السابع بعنوان "اضبط مخالفة.. بلاعة مفتوحة تنذر بكارثة أمام مجمع مواقف المحلة بالغربية" حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالتعامل الفوري مع الواقعة ومراجعة موقع الشكوى وإصلاح البلاعة.



شكاوي الكهرباء:

استجابت محافظة الإسماعيلية لشكوى حول تضرر أهالي منطقة البهتيني بجوار الجامع الجديد حى أول الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية من الظلام الدامس وأعطال أعمدة الإنارة بالمنطقة، حيث تم تركيب كشافات إنارة وصيانة الأعمدة فور ورود الشكوى.



كما استجابت محافظة قنا لشكاوى أهالى نجع خليفة برفاعة التابعة لمجلس قروى الكوم الأحمر بمركز فرشوط محافظة قنا، بوجود عامود إنارة بأحد الشوارع آيل للسقوط فى مفترق أربعة طرق وسقوطه يمثل كارثة وخطرا جسيما على المواطنين وتمت معاينة العامود بالشارع المعاينة الفعلية منذ سنة ولم يتم إصلاحه والعمود تزداد درجة ميوله بشكل سريع، حيث أوضحت أنه بالتنسيق مع رئيس مدينة أبو تشت تم الانتهاء من تركيب عامود الكهرباء الجديد، وتم شد السلك عليه.



كما استجابت محافظة البحيرة لشكوى مواطن من سوء جودة أعمدة الإنارة في قرية كفر سلمون بالوحدة المحلية شابور مركز ومدينة كوم حمادة بجوار مركز شباب القرية حيث انها تحتاج الى صيانة عاجلة مع وجود الأمطار الشتوية، فتوجه العاملون بقسم الكهرباء بالوحدة المحلية ومسئولو هندسة كهرباء كوم حماده للموقع على الفور وتم إصلاح العمود وتركيب خمسة عوازل وإعادة شد السلك عليه.



واستجابت محافظة سوهاج لتضرر أهالى قرية نجع الخيام مركز دار السلام من تآكل قاعدة عامود كهرباء يحمل خمسة خطوط كهرباء بالقرية واقترب على الوقوع واحداث أضرار جسيمة، حيث قامت هندسة كهرباء دار السلام بتغيير العامود بآخر أكبر في القطر حتى يتحمل شد الأسلاك في أكثر من اتجاه وجار شد الأسلاك وتوصيلها بالعامود.



وكذلك استجابت محافظة القليوبية لاستغاثة من مواطنى عزبة رستم الشرقية ميت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية من محول كهرباء لا يوجد به أي عوازل كهربائية ومع سقوط الأمطار يعرض حياة المواطنين للخطر مع العلم أن شبكة الكهرباء متهالكة، حيث تم تركيب عوازل على محول عزبة رستم وأصبح الوضع آمنا.



وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالاستجابة لشكاوى المواطنين المختلفة حول انقطاع الكهرباء ومنها شكوى مواطن من انقطاع كهرباء من ٦ صباحا بشارع رشيد بجوار مصنع المكرونة مركز منيا القمح محافظة الشرقية وأوضحت الشركة أن الفصل بسبب أن الكشك متهالك ولم يتم الإصلاح، حيث أوضحت أنه تم عمل اللازم لإصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي والتيار الآن مستقر.



وبالنسبة لشكوى مواطنة بخصوص حدوث حريق في محل سكنها بمدينة التوفيق مدينة نصر أول في دورين بسبب ماس كهربائي واحتراق بوكس الكهرباء أدى لفصل الكهرباء عن العمارة بالكامل، وتم الاتصال بشركة الكهرباء وكان الرد سيتم إرسال فنى، أوضحت الوزارة أنه قد حدث ماس فى العمود الصاعد من الدور الثامن بسبب سقوط المياه على علبة العمود الصاعد وتم فصله وإصلاحه وإطلاق التيار.



واستجابة لشكوى مواطنة من انقطاع التيار الكهربي لحى الأمل شارع طابا بجوار صيدلية نها شارع مديرية الصحة بمدينة طور سيناء - جنوب سيناء، أوضحت حدوث عطل من مغذى الأمل من موزع الطور القديم وتم الإصلاح.



كما استجابت لشكوى أهالى عزبة الأوقاف التابعة لسماكين الغرب مركز الحسينية محافظة الشرقية من رفع المحول الخاص لإصلاحه منذ 15 يوما ولم يتم تركيب محول بالعزبة ويعيشون في الظلام، حيث اتضح أن المحول قدرة 25 ك.ف.ا وحمله ٦٠٪ ويغذي عدد ٧ منازل فقط منهم عدد ٢منزل مغلقين والمحول حدث به عطل وتم إصلاحه بورشة المحولات بالقطاع ولكن تعذر تركيبه ليلا، حيث إنه مركب على البرج وتم تركيبه وتوصيل التيار الكهربى صباح اليوم التالى.



واستجابت الوزارة لشكاوى مواطنين من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة بشارع الشهيد حسين سليمان متفرع من ش الشيخ أبو النور روكسي أثناء وبعد تساقط الأمطار، حيث أوضحت أنه تم فصل التيار عن البرج السكني بسبب الأحوال الجوية وانقطاع الكهرباء بسبب فصل الكابل الخاص بالعقار من على الشبكة الهوائية بسبب المياه وتم تغيير الكابل وإعادة الكهرباء.



شكاوى الغاز الطبيعى:

وتعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع شكوى مواطن من وجود تسريب للغاز من البوتاجاز بمنزله مع صعوبة إبلاغ الشركة المسئولة عن العطل مع العلم بأن تسريب الغاز من أسبوعين، حيث أفادت الشركة المسئولة بأنه فور تلقى الشكوى تم إرسال سيارة طوارئ بكامل طاقمها للتعامل الفورى مع الحالة وبعد إجراء الاختبارات اللازمة تبين وجود تسريب بدروب البوتاجاز وتم الإصلاح فى حينه وإعادة تشغيل البوتاجاز وتم الاتصال بالعميل تليفونيًا والتأكد من انتهاء الشكوى.



شكاوى فواتير المياه والكهرباء والغاز:

شكوى مواطن من عدم انتظام قراءة عداد المياه الخاص بشارع محمد عزت- قرية منطى- شبرا الخيمة محافظة القليوبية، وتم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم التواصل مع المواطن وأفاد بأن القارئ غير منتظم فتم التنبيه على القارئ بالمرور على المواطن وتحويله للشئون القانونية لتقصيره في أداء عمله.

شكوى مواطن من التقدير الجزافي لعداد المياه حتى وصلت المديونية إلى ٩٠٠جنيه لكل شهر، تم توجيه الشكوى إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بوجود أرقام تقديرية في فواتير المياه الخاصة بالاشتراك بدأت بـ٩٠٠جنيه لكل شهر دون وجود قراءة دقيقة لعداد المياه فتم تغيير العداد وكان مبلغ المديونية 5200 تم دفع 20% بقيمة 1000 جنيه وجدولة وإعادة محاسبة للأشهر السابقة وعمل مقاصة وتم التواصل مع الشاكي وتقدم بالشكر.

شكوى مواطن من ارتفاع فواتير المياه لشهرى سبتمبر وأكتوبر بالاحتساب بالمتوسط، حيث إن العداد معطل بعنوانه بقرية النخيلة مركز أبوتيج محافظة أسيوط، فتم توجيه الشكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برصد فاتورة شهري (سبتمبر، أكتوبر) بالخطأ بأن العداد معطل وتم تصحيح الخطأ في فاتورة شهر نوفمبر وإثبات القراءة الحالية وتغيير حالة العداد إلي سليم، وتم عمل تسوية في الدورة القادمة، وتم تواصل قسم التفتيش له وشرح وتوضيح الأمر للعميل. وتقدم العميل بالشكر والاهتمام بالموضوع.



شكوى مواطن من خطأ قراءة عداد المياه الخاص به وذلك أدى إلى ارتفاع فاتورة شهر أكتوبر لتصل إلى مبلغ 227.5 جنيه، تم توجيه الشكوى إلى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بأنه بمراجعة رقم حساب العميل تبين أنه منتظم بالسداد والقراءات فعلية وتم عمل جدولة للمواطن وتم إبلاغه بما تم وأزيلت أسباب الشكوى.



شكوى مواطن مقيم بالعنوان بشارع رمز النجار متفرع من شارع الحرية مدينة المنيا من قراءات العداد الخاص بالكهرباء لمنزله، وعدم اخذ القراءات الصحيحة من عدادات الكهرباء على الرغم من مرورهم بشكل دوري كل شهر، تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث بالفحص تبين ان المشترك مستفيد بعداد فعلا وبمراجعة الاستهلاكات تبين أنها غير منتظمة حيث صدرت فاتورة في شهر 92019 بكمية 1234ك بمبلغ 1829.30 تم تقسيطها على 3 شهور بالحاسب الآلى وتم إعادة تشريح الكمية على 5 شهور وتبين أن الكمية المذكورة بمبلغ 951.25 جنيه سدد المشترك فاتورة شهر 9-2019، كما تبين وجود فرق دفعة مقدمة مستحقة للمشترك بمبلغ 269 جنيها مع إلغاء الأقساط الموجودة على المشترك وذلك بدورة 11-2019.

شكوى مواطن من إصدار فاتورة كهرباء شهر أغسطس بها خطأ بأكثر من 1000 كيلو وتقدم بشكوى على رقم 121 وتم التحقق من الشكوى وثبت أن الفاتورة بها خطأ وتم الاتصال بالمواطن الذى فوجئ بصدور فاتورة شهر سبتمبر ولم يتم إصلاح الخطأ بها بل على العكس بها قراءة تزيد عن قراءة العداد بـ1285 كيلو، حيث إن القراءة بالفاتورة 13985 كيلو بينما قراءة العداد الحقيقية هى 12700 كيلو وطلب سحب فواتير شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر الخاطئة وإصدار فواتير صحيحة لهذه الشهور طبقًا لقراءة الشركة الصحيحة، تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الشركة بمراجعة قراءات العداد واتضح أن قراءة العداد السابقة هي ١٢٩٢١ والقراءة فى ١٠٢٠١٩ هي ١٤١٨٥ بفارق ١٢٦٤ لصالح المشترك فتم تعديل القراءة في ١١٢٠١٩ إلى ١٢٩٢١ وتم عمل تسوية دائنة للمشترك.



شكوى مواطن مقيم بالدخيلة منطقة الشمعدان محافظة الإسكندرية من أن المحل الخاص به تصدر له فاتورة شهرية ثابتة بـ 900 جنيه، على الرغم من وجود عداد بالمحل، تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تم بحث الشكوى وتبين وجود عدد 2 محل مربوطين على المجمع بناء على مذكره الشبكات مربوطين فنيا وغير مربوطة دفتريا لذلك تم عمل إعادة للتسوية بكمية فاقد 11085 بأشهر محاسبة 21 شهرا وذلك من شهر1 2018 حتى 10 2019 وتبين احقية الشاكي ويتم عمل التسوية اللازمة وبذلك تم انهاء الشكوى.



شكوى مواطن من فواتير الغاز حيث أوضح أن الفواتير لا تأتي في مواعيدها من شهر أبريل 2019 ونتيجة لذلك فعليه رصيد ( 1200 جنيه )، تم توجيه الشكوى لوزارة البترول والثروة المعدنية التي وجهتها لشركة الغاز المعنية وتم الاتصال بالعميل وأخذ القراءة بالعداد وتم إدراجها فى إصدار 11-2019 وتم الاتفاق معه على تقسيط الفاتورة فور صدورها وتفهم العميل الأمر وقدم الشكر للشركة على سرعة حل شكواه.



شكوى مواطن من تراكم فواتير الغاز منذ أبريل2019 وأن الفاتورة الحالية لشهرى 8و 9 تضمنت ما سبق من أشهر، تم توجيه الشكوى لوزارة البترول والثروة المعدنية التي وجهتها لشركة الغاز المعنية حيث تم إيفاد مندوب إلى منزل العميل وتم تحصيل الفواتير المستحقة وأخذ القراءة الحالية بالعداد وتم إدراجها ضمن إصدار 11-2019 وتمت إحاطته بالوسائل التى تقدمها الشركة للتيسير على العملاء إبلاغ القراءة وسداد الفواتير وتفهم العميل الأمر وقدم الشكر للشركة على سرعة حل شكواه.



شكوى مواطن من تراكم فواتير الغاز لـ3 أشهر معًا ( 8، 9، 10) في فاتورة واحدة تم توجيه الشكوى لوزارة البترول والثروة المعدنية التي وجهتها لشركة الغاز المعنية حيث تم التواصل مع العميل والتوضيح له أن كمية الاستهلاك المدرجة تخص عدد 3 أشهر محاسبة وأنه قد تم توزيع الكمية بالكامل على عدد أشهر المحاسبة ليستفيد العميل من توزيع شرائح الاستهلاك وبالتالي متوسط الاستهلاك الشهرى يقع فى الشريحة الأولى وقد تم التوضيح للعميل طرق إبلاغ القراءة المختلفة وشرائح الاستهلاك وبنود الفاتورة وقد تفهم العميل الأمر.



شكاوى الكبارى:

تم رصد شكوى على موقع فيس بوك عن وجود ميل للسور الحديدى الخاص بالطريق الدائرى أعلى منطقة الشهيد بالطوابق وكذلك خروج كابلي كهرباء من الارض فى موقع الميل، تم توجيه الشكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث اتضح ان الكابل هو كابل إنارة أعلى الدائري لا يتبع الشركة ولا يوجد به كهرباء وتمت إعادة عزله وتعميقه ثم توجيه الشكوى إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، والتي قامت بإرسال فرقة صيانة للمكان وقامت بإزالة الدرابزين الآيل للسقوط وتم رفع المقايسة وعمل درابزينات جديدة بالورش وتم تركيبها.



تم رصد شكوى حول حاجز حديد آيل للسقوط أعلى الدائري الوصلة فوق ترسا المتجه إلي المريوطية قبل شارع الهرم، فتم توجيه الشكوى إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، والتى قامت بإرسال فرقة صيانة للمكان وقامت بإزالة الدرابزين الأيل للسقوط وتم رفع المقايسة وعمل درابزينات جديدة بالورش وتم تركيبها.



شكاوى آثار الأمطار والسيول:

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بجهود كبيرة في المدن الجديدة للتعامل مع شكاوى المواطنين لشفط مياه الأمطار نتيجة لكميات الأمطار الكبيرة وكذلك انقطاعات الكهرباء الناتجة عن ذلك ومن أكثر المناطق التي تمت بها هذه الجهود مدينة العبور، حيث تم الدفع بعدد 7 سيارات شفط تابعة للجهاز و4 عربات من الأجهزة المجاورة بالإضافة إلى عربة السيول وعربة طوارئ، وتم السيطرة على الموقف في جميع الطرق والمحاور الرئيسية والأنفاق ومن أهمها نفقا الحى السابع والتاسع والطريق الرئيسي للمدينة.



كما قامت محافظة الإسكندرية بجهود كبيرة في الاستجابة لشكاوى المواطنين المتضررين من جراء الأمطار، ومتابعة عمليات صرف مياه الأمطار بأغلب مناطق المحافظة ومنها الهانوفيل والعجمى البيطاش ومنطقة المنشية ومحطة الرمل والدخيلة، وكذلك التعامل مع الشكاوى الواردة حيث تم شفط المياه من شارع هاني كمال الدين سيدي جابر حى شرق، وشارع الحجارى بحرى والشوارع المجاورة بحي الجمرك، وخلف سنترال العوايد ومن شارع بن عقيل شاكوس وانفاق 45 وسيدي بشر ومحمد نجيب وشارع بن سلامة وشارع مصطفى كامل بحى المنتزه أول حى المنتزه اول.



كما قامت محافظة الدقهلية بجهود كبيرة للاستجابة للشكاوى الواردة لها لكسح مياه الأمطار ومنها على سبيل المثال قرية البصراط مركز المنزلة حيث أوضح أهل القرية أنهم محاصرون بالقرية نتيجة الأمطار الغزيرة وتوقف البيارات عن امتصاص مياه الامطار، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوجيه عدد من سيارات شفط المياه لإزالة أي آثار أمطار متواجدة واستمر العمل حتى مساء نفس اليوم، كما تم التعامل مع الشكاوى الواردة من أهالى قرية البيضاء وقرية الربع مركز تمى الأمديد وبمدخل مدينة المنصورة لسحب المياه لتيسير حركة المواطنين والسيارات على الطرق.



وقامت محافظة مطروح بالتعامل مع ما ورد لها من شكاوى ومنها عطل حركة السيارات علي طريق مطروح الإسكندرية بسبب مياه الأمطار قاطعة الطريق الدولي إسكندرية مطروح ك55 قبل مطروح حيث تم شفط المياه من أطنوح علي الطريق الدولي مع تمركز فريق عمل بمنطقة رأس الحكمة ومعهم ٢عربه كسح و٢ ماكينة شفط احتياطي لأي طوارئ جديدة على الطريق، كما تم سحب المياه من الطريق الرئيسى بمركز الضبعة حيث غطت المياه نصف الطريق لمسافة ٢٠٠ متر تقريبا والتي كانت بكميات كبيرة جدا.

واستجابت محافظة كفر الشيخ لشكوى أهالي طلاب مدرسه قرية 62 الخاشعة بمركز الحامول محافظة كفر الشيخ من غرق حوش المدرسة مياه الصرف والامطار، وتم رفع المياه ونظرا لوجود رمال بأرض الفناء فقد تم عمل خطوط عرضيه وطولية لإحكام التصفية وتم الإعادة عليها.



كما استجابت محافظة كفر الشيخ لما تم رصده حول غرق قرى الحدادي، والصيادين، والقواسم بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، حيث أوضحت ان مصرف نشرت يصرف فى بحيرة البرلس وأن أعلى منسوب افتراضي تصل إليه المياه في البحيرة ٥٠سم وارتفاع منسوبه نتيجة لارتفاع منسوب المياه في بحيره البرلس بمقدار 1.2 م مما أدي الي ارتداد المياه في مصرف بحر نشرت وغرق الجسر المشترك بين المصرف المذكور وترعة جادالله بطول 1.5كم ولمعالجة ذلك فقد تم تركيب ٤ وحدات طوارئ لتخفيض مناسيب المياه كما تم نقل عدد 7 حفار لموقع الغرق وتم تعلية جسور المصرف في المنطقة الغارقة ومنسوب المياه بالمصرف ينخفض تدريجيا بصورة بطيئة وذلك لارتباطه بمنسوب البحيرة.



ونتيجة لرصد استغاثات المواطنين سكان منطقة قشوع ونادي الصيد بمحافظة الإسكندرية نتيجة الأضرار التي لحقت بها بسبب الأمطار، قامت وزارة التضامن الاجتماعى على الفور بتوجيه فريق عمل للانتقال برفقة عدد من المؤسسات الخيرية للتخفيف من معاناة المضارين وتبين أن عدد الأسر المضارة ٨ أسر بسبب تراكم المياه لعدم توافر شبكة صرف صحي بالمنطقتة، وتقرر تقديم مساعدات عينية عاجلة من إحدى المؤسسات الخيرية، مواد غذائية ولحاف فيبر لكل أسرة، كما تم تكليف رئيس الوحدة الاجتماعية بمساعدة الاسر في سرعة إنهاء مستندات صرف تعويضات الممتلكات من بند الإغاثة.



وبالنسبة لشكوى أهالى منطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية بخصوص محطة الصرف الزراعي التي لا تعمل وان الموظفين يقومون بتشغيله لصالح صيادين الزراعة بالبحر المتوسط وليست للزراعة وانه تم فتح الرى بالصرف مما أدى الى اتلاف المحاصيل الزراعية، أوضحت وزارة الموارد المائية والرى انه حدث عطل باحدي دوائر التغذية الكهربائية بمحطة قلابشو وزيان تزامن ذلك مع زيادة معدلات مياه الري وهطول الامطار بشدة مع عدم استهلاك المياه في الزراعة فقامت اجهزة الوزارة بغلق كافة الفتحات المؤدية الي المحطة وفتح هدار جمصة فتحًا حرًا لتخفيف العبء عن المحطة كما قامت ادارة صرف دمياط بتطهير المنطقة الواقعة أمام محطة الصرف المذكورة حتي عادت المحطة الي معدلاتها الطبيعية.





شكاوى تراكمات القمامة والبيئة:

شكاوى جماعية من خلال خطى الواتس اب من حرق مدفن القمامة فى العبور الجديدة من خط 10بوابة 8 جمعية عرابي وان الحريق ضخم ومستمر من 3 ساعات وسبب وجود سحابة سوداء تغطي كل انحاء العبور، تم توجيه الشكوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث قام جهاز مدينة العبور الجديدة بالتعامل مع حريق مقلب العبور والسيطرة على الحريق من خلال سيارات قلاب واللوازر، وعمال تم الدفع بهم من جهاز المدينة للتعامل مع الوضع بالإضافة لقوات الحماية المدنية وقد بذل جهاز المدينة وقوات الحماية المدنية كل الجهد للسيطرة على الحريق بالمقلب العشوائي الذي يوجد به مخلفات وتم إزالة أسباب الشكوى فى حينه وابلاغ المواطن.



شكوى اهالي قرية برج مغيزل منطقة المراح خلف المسجد العتيق بقرية برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، من انتشار الناموس والذباب بسبب تراكمات القمامة الكبيرة بالقرية وخاصة مع وجود تجمعات مياه ايضا، تم توجيه الشكوى لمحافظة كفر الشيخ التي قامت على الفور بتوجيه سيارة شفط مياه وسيارات النظافة وإزالة أسباب الشكوى بالقرية.



شكوى مواطن من خلال رقمى الواتس اب من تجمع وتراكم القمامة بطريق المقابر بقريه الماي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، تم توجيه الشكوى للمحافظة التي قامت برفع تراكمات القمامة بحوالي 40 طنا وإحاطة المكان بسور من الطوب البلوك الأبيض وزراعته بمشاركه من أهالي المنطقة.



شكوى مواطن من خلال رقمى واتس اب من تراكم كميات كبيرة من المخلفات والقمامة بمنطقه ترعة الحجر وعدم اهتمام الوحدة المحلية بقرية البتانون مركز شبين الكوم محافظة المنوفية بجمعها ونشوب حرائق بها أكثر من مرة وخطورتها علي صحة الاطفال ووجود محول كهربي بالقرب منها، تم توجيه الشكوى للمحافظة التي قامت برفع تجمع القمامة بصفة دورية من المنطقة المذكورة ومن أمام محول الكهرباء من خلال حملة مجمعة بمعدات وحدة التدخل السريع بمدينة شبين الكوم.



رصد شكوى مواطن على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من تراكم القمامة بشارع مؤسسة الزكاة بعزبة النخل حى المرج، تم توجيه الشكوى لمحافظة القاهرة التي وجهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل المحافظة وتم عمل حملة لرفع التراكمات بطول الشارع.



شكوى مواطن من خلال رقمى الواتس اب من تراكم القمامة بالعنوان ٣٢ شارع الرحمة صفط اللبن حى بولاق الدكرور، تم توجيه الشكوى لمحافظة الجيزة التي وجهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل المحافظة ويتم رفع هذه التراكمات.



شكوى مواطن من تراكمات القمامة بشارع العروبة أمام شارع نعيم رمضان الطالبيه الهرم، تم توجيه الشكوى لمحافظة الجيزة حيث قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة بالتعامل مع موقع الشكوى وتم إزالة أسباب الشكوى.



شكوى مواطن من خلال خطى الواتس اب من تراكم القمامة على سور مدرسة احمد أمين شارع شبين خلف رضا حلمى – حى ثالث الإسماعيلية، تم توجيه الشكوى لمحافظة الإسماعيلية التي قامت بتنفيذ حملة نظافة ورفع القمامة والرتش المتواجد على سور المدرسة.



شكوى مواطن من تراكم القمامة بمساكن الشروق محافظة القاهرة خلف النادي الاهلي امام عمارة رقم ٧٣، تم توجيه الشكوى لمحافظة القاهرة التي وجهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل المحافظة وتم رفع التراكمات.



شكاوى أهل قرية كوم النور بميت غمر محافظة الدقهلية من الدخان الناتج عن حرق قش الأرز من فلاحي القرية طوال موسم حصاد الأرز، تم توجيه الشكوى لوزارة البيئة حيث تم عمل مسح شامل لنطاق محل الشكوى من أراضى منزرعة بالأرز وتبين بالمتابعة وجود حرق كامل لقش الأرز بحوض الدليل جمعية كوم النور وتم تحرير محضر إثبات الحالة باسمأ. أ. ع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسجل المحضر برقم ٣٤٦٧٣جنح مركز ميت غمر لسنة ٢٠١٩.



شكاوى التعليم:

شكوى بعض أولياء أمور طلبة المدرسة الرسمية الدولية الحكومي بزهراء مدينة نصر التى تم إنشاؤها هذا العام ورغم مضى ما يقرب من ثلاثة اسابيع على بدء العام الدراسى إلا أن المدرسة ما زالت تحت التجهيز وتعانى من مشكلات مثل توصيل الكهرباء والصرف الصحى وفرش الفصول وتجهيز الملعب وكذلك توفير العمالة وغيرها، تم توجيه الشكوى لوزارة التربية والتعليم التي أفادت بالتعامل السريع مع المشكلات الموجودة بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من توصيل المياه والصرف والكهرباء وتجهيز الاثاث وتوفير العاملين وجار الانتهاء من تغطية فناء المدرسة بالنجيلة. وبدء الدراسة بالمدرسة يوم الاحد الموافق 20102019.



شكاوى التضامن والمساعدات الاجتماعية:

شكوى مواطنة من مكتب تأمينات جنوب الجيزة بسبب فقدان الملف التأميني الخاص بالزوج المتوفي وتأخر صرف المعاش منذ 3052019، تم توجيه الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى التي أوضحت انه سيتم صرف المعاش دوريا اعتبارا من معاش 112019 على بريد السعيد بالزهراء بمبلغ 2212.40 وتم تسليم شيك متجمد المعاش بمبلغ 20035 فى 3092019.



شكوى مواطن تقدم باستقالته من احدى الهيئات الحكومية وأخلي طرفه تماما في 2752019 ومنذ هذا التاريخ لم تصرف مكافأته التأمينية عن مدة الخدمة بالحكومة، وكذلك عدم صرف معاشه الشهرى، تم توجيه الشكوى لوزارة التضامن الاجتماعى التي أوضحت انه سيتم صرف معاشه اعتبارا من معاش شهر 122019 على بنك القاهرة فرع الدقى وسيصله شيك بمستحقاته على عنوانه، وقد اثنى المواطن على سرعة تنفيذ الإجراءات وشكر الوزارة والمنظومة.



شكاوى التعاملات المالية:

شكوى من مواطنة من تأخر اصدار بطاقة الائتمان الخاصة بالمرتب والامر بين الإدارة التعليمية والبنك المصدر، تم توجيه الشكوى الى البنك المركزى المصرى الذى افاد بان البنك قام بإصدار بدل فاقد لبطاقة المرتبات الخاصة بالشاكية بتاريخ 14102019 وعليه فقد تم انهاء امر الشكوى.

شكوى مواطن من تأخر تحويل مبلغ ٢٥ ألف دولار من حسابه في السعودية لحسابه في أحد البنوك المصرية ولم تصل لمدة ١٣ يوما علما بتأكيد البنك السعودي بوصول الحوالة، تم توجيه الشكوى الى البنك المركزى المصرى الذى افاد بإضافة المبلغ موضوع الشكوى إلى حساب الشاكى بتاريخ 9102019 كما ارفق البنك صوره من خطابه الموجه للشاكي لإفادته بما تقدم.



شكاوى حماية المستهلك:

شكوى مواطن من شركة للأجهزة الالكترونية حيث قام بشراء تليفزيون 50 بوصه سمارت وبعد 6 شهور تعطل وطالب الشركة بتغيير التليفزيون فرفضت، تم توجيه الشكوى لجهاز حماية المستهلك وقام الجهاز بمخاطبة الشركة المسئولة للتنسيق مع المواطن حول العطل المذكور، وتمت الصيانة بدون مقابل وتمت إزالة أسباب الشكوى.