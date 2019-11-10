التحقيق مع سارقى فيلا والدة الفنانة هالة صدقى

تباشر النيابة العامة في 6 أكتوبر، التحقيق مع 4 متهمين متورطين في سرقة فيلا والدة الفنانة هالة صدقي، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وانتدبت النيابة فريقا من المعمل الجنائي، والذين تولوا رفع الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، وفحصها وكتابة تقرير واف عنها، للتحقيق.



وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين تسللوا إلى الفيلا ليلًا واستولوا على أجهزة كهربائية، مستغلين عدم وجود أحد بداخلها.



كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بتعرض فيلا للسرقة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، للمعاينة وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.



وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث عن أن وراء الواقعة خفير و3 عاطلين، استغلوا عدم وجود أحد في المنزل، واستولوا على أجهزة كهربائية عبارة عن جهازي تليفزيون وأجهزة تكييف من داخلها، وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين.



بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.