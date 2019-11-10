مطار القاهرة يستقبل الطائرة الـ5 من طراز إيرباص 200

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، الطائرة الخامسة من طراز إيرباص 200 الحديثة قادمة من كندا، لتنضم إلى أسطول الشركة الوطنية "مصر للطيران"، فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتحديث وتطوير أسطول الشركة، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوي العالمي.



وكانت وزارة الطيران المدنى قد تعاقدت، أواخر عام 2017، على شراء 35 طائرة مختلفة الطرازات، بقيمة مالية تجاوزت 6 مليارات دولار، حيث استلمت الشركة 11 طائرة حتى الآن، من بينها 6 طائرات من طراز بوينج 787، و5 طائرات من طراز إيرباص 200.



ومن المقرر تشغيل الطائرة الحديثة بالمنطقة العربية والدول الأوروبية ذات المسافات المتوسطة.