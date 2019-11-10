قواعد الاقتراع والحضور بانتخابات نادى القضاة

وضعت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، القواعد العامة للاقتراع والحضور في انتخابات نادي القضاة المقرر لها 20 ديسمبر المقبل.



وتمثلت القواعد في أن أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، هم المقيدون بقاعدة بيانات النادي، والمسددون للاشتراكات بالنادي، وغير الموقوفين أو المعزولين من قبل مجلس القضاء الأعلى و"التأديب والصلاحية" الخاصة بالقضاة.



وشملت القواعد، أن التصويت سيبدأ من الواحدة ظهرًا عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر المقبل، وينتهي في السابعة مساءً، ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات مباشرة عقب نصف ساعة من غلق الصناديق، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون اشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانوني.



كما أن انتخابات النادي لا تشترط عددا محددا لحضور أعضاء الجمعية والمعروف باسم "النصاب القانوني"، وأن أي عدد من الحضور سيتم بعده الفرز مباشرة، واعتماد الفائز من أعلى الأصوات دون شرط الحصول على نسبة الـ(50 + 1)، وأن المرشح الأعلى بصوت واحد سيعتبر الفائز.



والتنبيه على قضاة الأقاليم بالحضور مبكرًا لعدم وجود نية لمد فترة التصويت بالانتخابات لما بعد السابعة مساءً، وأن عملية التصويت ستستمر حتى نهاية آخر ناخب متواجد في المقر الانتخابي، وسيكون الاقتراع بموجب "كارنية" نادي القضاة أو بالاسم المكتوب في البطاقة الشخصية.



وتجرى الانتخابات على 17 مقعدًا: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.