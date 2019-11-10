إصابة 4 بحادث انقلاب سيارة على طريق قنا- سفاجا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، عصر اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 30 قنا- سفاجا.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بإصابة "منال منير حليم"، 30 عامًا، و"ميرنا أيمن بقطر" 10 أعوام، وشقيقتيها "مريم" 5 أعوام، و"بولا" عامين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سفاجا في الكيلو 30.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.‎