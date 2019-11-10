"حسيت حالى استشهدت".. شاب فلسطينى يروى تفاصيل اعتداء جنود الاحتلال عليه

روى كرم القواسمي، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، من الخليل، تفاصيل اعتداء جنود الاحتلال عليه قبل عام ونصف بالقدس المحتلة، بعد أن استطاع أن يهرب منهم، خاصة بعدما أثار مقطع فيديو، إصابته من قبل جنود إسرائيليين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام جندي بدعسه، بعد أن توجه إليه بسؤال والجندي في حالة غضب ويسأله: "أنت بدك تدخل على القدس؟ إنت معك سكين؟".



وقال إنه في هذا اليوم تعرض للضرب لمدة ثلاث ساعات ونصف، ورفع عليه الجندي السلاح، متابعا، "كنت منتظر رصاصة حسيت حالي استشهدت".



وتابع: "استمر الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي وهما يلعبون ويضحكون أكثر من 10 طلقات، وأصبت بواحدة وسقطت على الأرض وقمت بعدها وحاولت الهروب".







